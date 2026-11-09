مهدی میقانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: راهداران شهرستان راز و جرگلان با اجرای عملیات رسوب‌برداری، نسبت به بازگشایی محورهای روستایی مزرعه بچه‌دره، قره‌پالچق، قزل، خیرآباد، کرپشلی علیا و حصارچه پایین اقدام کردند. این اقدام به منظور تردد ایمن و روان‌سازی مسیرهای ارتباطی روستایی در پی بارندگی‌های اخیر صورت گرفته است.

وی بیان کرد: بازگشایی این محورها نقش مهمی در تسهیل رفت‌وآمد ساکنان مناطق روستایی و جلوگیری از انسداد راه‌های مواصلاتی در شرایط جوی نامساعد ایفا می‌کند و راهداران استان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.