به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر عبدالزهراء الحجاج سفیر عراق در ایران به خبرگزاری واع عراق گفت: سفر علی الزیدی نخست وزیر به عراق با ماهیت خاص و غیر علنی(محرمانه) و با هدف بررسی راههای کاهش تنش و پایین آوردن فتیله جنگ در منطقه انجام شده است.

یاسر عبدالزهرا الحجاج، سفیر عراق در جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه تأیید کرد که سفر نخست وزیر علی الزیدی به ایران، یک سفر خصوصی و اعلام نشده با هدف بحث در مورد راه‌های کاهش تنش‌ در منطقه بوده است.

وی افزود: عراق در حاشیه اتفاقات منطقه نیست، بلکه به طور فعال مطابق با منافع عالی ملی خود، تحت رهبری نخست وزیر علی الزیدی، عمل می‌کند و تلاش‌های دیپلماتیک خود را در راستای کاهش تنش، جلوگیری از تشدید بیشتر و تقویت ثبات منطقه‌ای قرار داده است.

این در حالی است که پیش از این، برخی منابع به الحدث اعلام کردند که سفر محرمانه‌ای که هیئت عراقی به تهران انجام داده به ریاست علی الزیدی نخست وزیر عراق بوده است.

این منابع افزودند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگوهای تلفنی، موافقت خود با پیشنهادهایی که نخست وزیر عراق ارائه کرده، اعلام داشته است.

به گفته این منابع، ترامپ از نخست وزیر عراق خواست تا نقش میانجی را با تهران ایفا کند.