به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر دوشنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران شهرستان دشتی با قدردانی از اقدامات دستگاه‌های اجرایی و نیروهای امدادی در جریان بارندگی‌های اخیر اظهار کرد: مدیریت بحران نیازمند کار گروهی و هماهنگی همه مجموعه‌هاست و در شهرستان باید یک مجموعه واحد و صدای واحد برای مدیریت شرایط وجود داشته باشد.

وی با انتقاد از حضور کم‌رنگ برخی مدیران در زمان بحران افزود: برخی دستگاه‌ها در شرایط بحرانی هماهنگی و همکاری لازم را ندارند و این موضوع قابل قبول نیست؛ مدیران باید در برابر مسئولیت‌های خود پاسخگو باشند و وظایف محوله را با جدیت دنبال کنند.

فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق بیان کرد: همه مدیران مکلف هستند گزارش اقدامات، خسارت‌ها و وضعیت حوزه مسئولیت خود را در زمان بحران به‌موقع به ستاد مدیریت بحران ارسال کنند تا تصمیم‌گیری‌ها بر اساس اطلاعات دقیق انجام شود.

مقاتلی همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف به مردم تأکید کرد و گفت: شهروندان باید از قوانین، مقررات و فرآیندهای اداری آگاهی داشته باشند و مدیران نیز در مواجهه با درخواست‌ها و مراجعات مردمی، با صراحت و شفافیت پاسخگو باشند.

وی با اشاره به خسارت‌های ناشی از بارندگی اخیر از شهروندانی که واحدهای مسکونی آن‌ها آسیب دیده است خواست برای انجام بررسی‌های کارشناسی و ارزیابی خسارت به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مراجعه کنند.

فرماندار دشتی بر لزوم ارتباط و هم‌پوشانی مستمر دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: مدیران باید به‌صورت مداوم با یکدیگر در ارتباط باشند و از موازی‌کاری و تأخیر در اقدامات پیشگیرانه و امدادرسانی جلوگیری کنند.

مقاتلی با اشاره به شناسایی برخی نقاط آسیب‌پذیر شهرستان گفت: انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با انجام بررسی‌های کارشناسی، نقاط پرخطر را شناسایی و برای رفع آسیب‌پذیری آن‌ها پیش از وقوع حوادث احتمالی برنامه‌ریزی و اقدام کنند.