به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز عصر دوشنبه در شورای اداری بخش سعدآباد با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای حل مشکلات مردم اظهار کرد: رویکرد دستگاه قضایی استان، تعامل و هم‌افزایی با فرمانداران، بخشداران و شهرداران برای رفع مشکلات و صیانت از حقوق عمومی است.

وی با اشاره به پیگیری مطالبات مردم در حوزه آلایندگی نفت و گاز افزود: تاکنون نزدیک به ۹ هزار میلیارد تومان از مطالبات آلایندگی استان وصول و مستقیماً به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شده است. همچنین پیگیری‌ها برای تعیین تکلیف سهم آلایندگی برخی مناطق از جمله نفت نرگسی ادامه دارد.

مهرانگیز از جذب حدود ۶۰ قاضی جدید برای استان خبر داد و گفت: ۲۷ کارآموز قضایی مراحل آموزشی و ارزیابی را پشت سر گذاشته‌اند و به‌زودی ابلاغ قضایی دریافت می‌کنند. با اضافه شدن این نیروها، کمبود کادر قضایی در بخش‌های استان کاهش می‌یابد و زمینه تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها فراهم می‌شود.

پیگیری اسناد مالکیت مردم

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به عملکرد قضایی استان تصریح کرد: دادگستری بوشهر در سال ۱۴۰۴ به‌عنوان مجموعه قضایی نمونه کشور شناخته شد و در شش‌ماهه نخست امسال نیز در کاهش پرونده‌های مسن و معوق رتبه نخست کشور را کسب کرد. میزان رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی استان نیز ۸۵ درصد گزارش شده است.

وی همچنین با اشاره به پیگیری اسناد مالکیت مردم جزیره خارگ و مشکلات اراضی شهرک فرهنگیان سعدآباد تأکید کرد: در صورت وجود حتی یک درصد امکان قانونی برای حل مشکل اراضی شهرک فرهنگیان، برای رفع آن اقدام خواهیم کرد.

مهرانگیز در پایان از پیگیری ارتقای مجموعه قضایی سعدآباد به اداره ثبت اسناد و املاک خبر داد و گفت: با همکاری و پیگیری نماینده دشتستان در مجلس تلاش می‌کنیم خدمات ثبتی و رسیدگی به مسائل مالکیتی مردم در همین منطقه با سهولت بیشتری انجام شود.