به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بزرگمهر عصر دوشنبه در آیین افتتاح نمایندگی ثبت اسناد و املاک سعدآباد اظهار کرد: راه‌اندازی این نمایندگی مطالبه چندین‌ساله مردم بود که با پیگیری‌های مسئولان محلی، رئیس کل دادگستری استان و نماینده دشتستان در مجلس و همکاری سازمان ثبت اسناد کشور محقق شد.

وی با اشاره به ظرفیت کشاورزی سعدآباد افزود: تاکنون بیش از ۶ هزار سند مالکیت برای اراضی و املاک این بخش به مساحت حدود ۲۴ هزار هکتار صادر شده و حدنگاری اراضی کشاورزی و باغی همچنان با جدیت دنبال می‌شود.

بزرگمهر ادامه داد: در نمایندگی سعدآباد سه نیروی باتجربه شامل مسئول نمایندگی، کارشناس و نقشه‌بردار مستقر می‌شوند و پذیرش درخواست‌ها، بازدیدهای میدانی، تهیه نقشه و صورت‌جلسات ثبتی در همین بخش انجام خواهد شد. با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، امکان صدور اسناد نیز در همین محل فراهم می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر همچنین از پیگیری مشکل اراضی شهرک فرهنگیان سعدآباد خبر داد و تأکید کرد: گزارش‌های کارشناسی این موضوع تهیه و برای بررسی و تعیین تکلیف آن اقدام خواهد شد.