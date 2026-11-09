به گزارش خبرنگار مهر، صابر پرنیان عصر دوشنبه در نشست بررسی روند اجرای برنامه‌های مسئولیت اجتماعی یکی از شرکت‌های صنایع معدنی مستقر در شهرستان بناب، تحقق تعهدات اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی را بخشی از نقش آنها در توسعه منطقه دانست و بر ضرورت تبدیل برنامه‌های مصوب به اقدامات اجرایی و قابل ارزیابی تأکید کرد.

وی با اشاره به لزوم اجرای تعهدات در موعد مقرر اظهار کرد: برنامه‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌های صنعتی و معدنی با تعیین زمان‌بندی مشخص و پیگیری مستمر دستگاه‌های مسئول دنبال می‌شود تا اقدامات پیش‌بینی‌شده در زمان تعیین‌شده به نتیجه برسد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی با اشاره به محورهای بررسی‌شده در این نشست افزود: زمان‌بندی طرح‌های در دست اجرا، میزان پیشرفت پروژه‌ها و موانع موجود بررسی و برای تسهیل روند اجرا و تسریع در تکمیل برنامه‌ها تصمیمات لازم اتخاذ شد.

پرنیان همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: موانع اجرای طرح‌های مسئولیت اجتماعی باید با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط برطرف شود تا پروژه‌ها مطابق برنامه زمان‌بندی و بدون وقفه پیش بروند.

در این نشست با حضور فرماندار بناب و نمایندگان دستگاه‌های میراث فرهنگی و راه و شهرسازی، آخرین وضعیت طرح‌های مسئولیت اجتماعی شرکت صنایع معدنی و اقدامات مورد نیاز برای تسریع در اجرای آنها بررسی شد.