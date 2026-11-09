به گزارش خبرنگار مهر، سردار صادق حسینی عصر دوشنبه در نشست هماهنگی و برنامه ریزی اعزام کاروان های راهیان نور اظهار کرد:اعزام کاروان‌های راهیان نور استان از نیمه آبان‌ماه آغاز و تا پایان سال، ۷ هزار دانش‌آموز، ۱۵۰۰ دانشجو و ۵۰ هزار نفر از اقشار مختلف مردم به مناطق عملیاتی اعزام می‌شوند.

وی بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این کاروان‌ها در قالب اردوهای محله‌محور به یادمان‌های دوران هشت سال دفاع مقدس در مناطق جنوب، جنوب غرب و شمال غرب کشور اعزام می‌شوند.

وی با تأکید بر ضرورت انتقال ارزش‌ها و واقعیت‌های دوران دفاع مقدس به نسل جوان و نوجوان افزود: باید آنچه در دوران دفاع مقدس اتفاق افتاده است، به این نسل منتقل شود تا نسل امروز با فداکاری‌های رزمندگان و شهدا آشنا شود.

سردار حسینی تصریح کرد: راهیان نور فرصتی است تا جوانان و نوجوانان از نزدیک با فضای جبهه‌ها و یادمان‌های شهدا آشنا شوند و فرهنگ ایثار و مقاومت را در وجود خود زنده نگه دارند.

در ادامه این نشست، صالحیان، معاون سیاسی استاندار ایلام، با تأکید بر ضرورت همکاری و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران گفت: همه ما موظف هستیم تلاش کنیم اردوهای راهیان نور به بهترین نحو برگزار شود و زمینه حضور پرشور و ایمن زائران فراهم گردد.