افشین اسدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید جدی بر ضرورت ساماندهی وضعیت آرد روستایی، خواستار نظارت دقیق، مستمر و میدانی بر روند توزیع آرد و جلوگیری از هرگونه انحراف در شبکه توزیع شد.



وی فروش آرد خارج از شبکه قانونی را خط قرمز دانست و بر برخورد جدی و بدون اغماض با هرگونه تخلف در زمینه خرید و فروش غیرقانونی آرد، کم‌فروشی، تعطیلی خودسرانه نانوایی‌ها و عدم رعایت ضوابط تأکید کرد.



فرماندار انگوت همچنین کیفیت پخت و عرضه نان را از حقوق اساسی مردم برشمرد و خواستار تشدید بازرسی‌ها، کنترل کیفیت نان، رعایت وزن و برخورد با نانوایان متخلف شد.



اسدزاده با اشاره به ضرورت تکریم مردم در صف نانوایی ادامه داد: مردم نباید برای تهیه نان با بی‌نظمی، بی‌احترامی و مشکلات غیرضروری مواجه شوند و نانوایان موظف‌اند با رعایت شأن و کرامت شهروندان، خدمات مناسب و مطلوبی ارائه دهند.



وی افزود: تصمیمات لازم در خصوص ساماندهی توزیع آرد روستایی، تشدید نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها، جلوگیری از فروش خارج از شبکه آرد، ارتقای کیفیت نان و برخورد قانونی با متخلفان اتخاذ شده است.

