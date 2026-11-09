به گزارش خبرنگار مهر، محمدعظیم ملک عصر دوشنبه در جلسه ستاد اقامه نماز استان کردستان که با حضور دبیران ستاد اقامه نماز شهرستان‌ها برگزار شد، اظهار کرد: نماز موضوعی اعتقادی است و فعالیت در این حوزه، اگرچه ممکن است با چالش‌های کمتری همراه باشد، اما به دلیل ماهیت آن دشواری‌های خاص خود را دارد و اظهارنظر تخصصی درباره آن نیازمند دانش و صلاحیت لازم است.

وی با تأکید بر ضرورت شناخت ظرفیت و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی افزود: در ساختار اداری، قانون و بودجه مشخصی برای پیگیری مستقیم موضوع نماز در اختیار برخی دستگاه‌ها قرار ندارد و باید از دستگاه‌های متولی همچون اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی متناسب با مأموریت‌هایشان انتظار فعالیت داشت.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان با اشاره به محدودیت اختیارات استانداری در حوزه اعتبارات بیان کرد: بودجه استانداری و فرمانداری‌ها به‌صورت متمرکز مدیریت می‌شود و مدیران استانی امکان دخل و تصرف در اعتبارات هزینه‌ای این مجموعه‌ها را ندارند.

ملک ادامه داد: استانداری به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی، در موضوع نماز و سایر مسائل فرهنگی وظیفه راهبری، هماهنگی و پشتیبانی از برنامه‌ها را بر عهده دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات معیشتی کارکنان دولت و تناسب نداشتن افزایش حقوق‌ها با نرخ تورم اشاره کرد و گفت: مدیران کشور از رئیس‌جمهور تا مدیران استانی نسبت به این مشکلات آگاهی دارند، اما حل این مسائل نیازمند تصمیم‌گیری و اقدامات قانونی در سطح مجلس و همچنین ایجاد درآمد پایدار برای دولت است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر شرایط اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: امیدواریم ایران با سربلندی از شرایط کنونی عبور کند و همه باید برای رفع مشکلات کشور و مردم در کنار دولت و رئیس‌جمهور تلاش کنیم.