حجت‌الاسلام ابراهیم رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، مراسم عزاداری و سوگواری با شعار «با بیرق خونخواهی، ما لشکر زهراییم» از سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه به مدت پنج شب در شهرستان سقز برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم هر شب بلافاصله پس از نماز مغرب و عشا، از ساعت ۱۸ در حسینیه سقز واقع در خیابان امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سقز ادامه داد: حجت‌الاسلام محمود صفی‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان، سخنران اصلی این مراسم است و جمعی دیگر از واعظان اهل‌بیت(ع) نیز به تبیین معارف دینی و ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه زهرا(س) می‌پردازند.

رستمی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این مراسم، عنوان کرد: کربلایی روح‌الله قاسمی نیز به مداحی و مرثیه‌سرایی در سوگ بانوی دو عالم خواهد پرداخت.

وی خاطرنشان کرد: پس از پایان مراسم عزاداری، تجمع مردمی حماسه و اقتدار حوالی ساعت ۱۹:۳۰ در میدان قدس مقابل فرمانداری سقز برگزار می‌شود و از مردم دعوت شده است با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و پرچم سرخ خونخواهی در این اجتماع حضور یابند.