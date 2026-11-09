حجت‌الاسلام حسین درویش‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، با اشاره به جایگاه و فضائل آن بانوی بزرگوار اظهار کرد: پیامبر اکرم(ص) در وصف شخصیت حضرت زهرا(س) فرمودند اگر همه خوبی‌ها و فضائل اخلاقی در قالب یک انسان مجسم شود، آن انسان فاطمه(س) خواهد بود؛ چراکه ایشان جامع تمام صفات و ارزش‌های الهی بودند.

وی افزود: پیامبر اکرم(ص) در بیان جایگاه حضرت زهرا(س) فرمودند افتخارات امت اسلامی به ایشان بازمی‌گردد؛ چراکه برترین انبیای الهی، یعنی رسول خدا(ص)، پدر ایشان، برترین اوصیای الهی، یعنی امیرالمؤمنین علی(ع)، همسر ایشان و سرور جوانان اهل بهشت، امام حسن و امام حسین(ع)، فرزندان ایشان هستند و حضرت مهدی(عج) نیز از نسل آن بانوی بزرگوار است.

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: عظمت شخصیت حضرت زهرا(س) به اندازه‌ای است که امیرالمؤمنین علی(ع) نیز به وجود ایشان افتخار می‌کردند و در نامه‌ای به معاویه فرمودند من به فاطمه و پدرش افتخار می‌کنم. همچنین امام حسین(ع) در روز عاشورا برای معرفی جایگاه خود در برابر سپاه دشمن فرمودند من حسین، فرزند فاطمه هستم.

درویش‌زاده تصریح کرد: امام سجاد(ع) نیز در مجلس یزید با اشاره به جایگاه اهل‌بیت(ع) تأکید کردند که ما شکست‌ناپذیر هستیم، چراکه حضرت فاطمه زهرا(س) از ماست و این مسئله نشان‌دهنده عظمت و جایگاه بی‌بدیل آن بانوی بزرگوار در خاندان رسالت است.

وی بیان کرد: پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، هنگامی که حضرت زهرا(س) انحراف از مسیر خلافت و ولایت را مشاهده کردند، به همراه جمعی از زنان بنی‌هاشم در میان مردم حاضر شدند و با ایراد خطبه‌ای از حق امیرالمؤمنین علی(ع) دفاع کردند.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: حضرت زهرا(س) در بخش‌هایی از خطبه خود ضمن تقدیر از تلاش‌های انصار در حمایت از اسلام، از سکوت آنان پس از رحلت پیامبر(ص) و انحراف در مسیر خلافت و ولایت انتقاد کردند و این پرسش را مطرح کردند که چرا کسانی که در دوران حیات پیامبر(ص) یاران و بازوان توانمند ایشان بودند، پس از رحلت آن حضرت در برابر این انحراف سکوت کردند.

درویش‌زاده اضافه کرد: حضرت فاطمه زهرا(س) همچنین تأکید کردند که با رحلت پیامبر اسلام(ص)، دین خدا از بین نمی‌رود و مسلمانان باید همچنان به وظایف دینی و اعتقادی خود پایبند باشند. ایشان نسبت به پیامدهای سکوت در برابر انحراف از مسیر ولایت هشدار دادند و تأکید کردند که این بی‌تفاوتی در آینده زمینه‌ساز حاکمیت حکومت‌های ستمگر خواهد شد.

وی یادآور شد: تاریخ نیز نشان داد که پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، حکومت‌های بنی‌امیه و بنی‌عباس با رفتار خود آسیب‌های فراوانی به جامعه اسلامی وارد کردند. این مسئله نشان می‌دهد که بی‌تفاوتی در برابر حق و حمایت نکردن از ولی خدا می‌تواند زمینه‌ساز سلطه ظالمان شود.

کارشناس مسائل مذهبی گفت: یکی از نمونه‌های قابل تأمل در تحولات اخیر منطقه، اتفاقات سوریه بود؛ جایی که پس از سقوط حکومت بشار اسد، بخشی از مردم این کشور بدون مقاومت در برابر گروه‌های مسلح، با تحولات جدید همراه شدند، اما پس از استقرار نیروهای مسلط، گزارش‌هایی از تخریب خانه‌ها، آتش‌زدن مساجد و تعرض به جان، مال و ناموس مردم منتشر شد.

درویش‌زاده تأکید کرد: همان‌گونه که حضرت زهرا(س) درباره پیامدهای سکوت در برابر انحراف از مسیر حق هشدار دادند، جامعه اسلامی باید نسبت به دفاع از حق و حمایت از ولی زمان خود احساس مسئولیت داشته باشد؛ چراکه بی‌تفاوتی در برابر ظلم و کنار گذاشتن حمایت از حق، می‌تواند زمینه‌ساز حاکمیت ظالمان و ستمگران شود.