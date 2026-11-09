به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه کتابخوانی با موضوع فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، با مشارکت ستاد امر به معروف و نهی از منکر و کتابخانه‌های عمومی شهرستان مریوان برگزار می‌شود.

این رقابت فرهنگی با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و افزایش آگاهی عمومی درباره جایگاه و اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر طراحی شده و علاقه‌مندان می‌توانند با مطالعه کتاب معرفی‌شده در آن شرکت کنند.

مهلت شرکت در این مسابقه از ۲۰ آبان تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است و متقاضیان برای ثبت‌نام و ارسال پاسخ‌های خود می‌توانند به پایگاه اینترنتی [کتابخوان](https://www.ketabkhoon.ir?utm_source=chatgpt.com) مراجعه کنند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، پس از بررسی و ارزیابی پاسخ‌ها، پنج نفر به‌عنوان برگزیدگان مسابقه انتخاب و با اهدای جوایز مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

این برنامه در راستای پیوند فعالیت‌های کتابخوانی با ترویج آموزه‌های دینی و تقویت مشارکت فرهنگی در جامعه برگزار می‌شود.