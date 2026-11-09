محمد محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه هنرهای نمایشی در فرهنگ و هنر مازندران اظهار کرد: تئاتر در این استان پیشینه‌ای ریشه‌دار دارد و حاصل سال‌ها تلاش، خلاقیت و فعالیت هنرمندانی است که با عشق و تعهد در این عرصه حضور دارند.

وی با بیان اینکه فراهم‌سازی زمینه ارزیابی منصفانه آثار از اولویت‌های این دوره است، افزود: در سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر مازندران تلاش شده است ترکیبی از نگاه علمی و دانشگاهی در کنار تجربه تخصصی و میدانی به کار گرفته شود تا فرآیند انتخاب آثار با بالاترین استانداردهای حرفه‌ای انجام گیرد.

دبیر سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر مازندران با اعلام آغاز روند رسمی انتخاب آثار از ۲۰ آبان تصریح کرد: هیئت انتخاب در این مرحله به بررسی و ارزیابی آثار گروه‌های نمایشی خواهد پرداخت و امیدواریم حاصل تلاش هنرمندان، زمینه‌ساز برگزاری جشنواره‌ای درخور ظرفیت‌های تئاتر استان باشد.

محمدی با اشاره به محتوای آثار نمایشی این دوره خاطرنشان کرد: نمایش‌های ارائه‌شده بازتابی از دغدغه‌ها، اندیشه‌ها و علاقه هنرمندان به هنر تئاتر و صحنه خواهند بود.

وی در پایان با قدردانی از همراهی خانواده تئاتر استان ابراز امیدواری کرد: با همدلی و مشارکت هنرمندان و گروه‌های نمایشی، سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر مازندران به رویدادی پربار و ماندگار در عرصه فرهنگ و هنر استان تبدیل شود.