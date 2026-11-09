به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پورسان عصر دوشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به وقوع این حادثه در ساعت ۱۳ امروز اظهار کرد: یک دستگاه آمبولانس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان گیلان در محدوده بازکیاگوراب شهرستان لاهیجان با یک دستگاه خودروی سواری برخورد کرد که در پی این سانحه، آمبولانس واژگون شد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه خسارت جانی برای عوامل اورژانس نداشته است، افزود: در زمان وقوع سانحه هیچ بیماری داخل آمبولانس حضور نداشت و کارشناسان اورژانس حاضر در خودرو نیز در سلامت کامل هستند.

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان ادامه داد: راننده و سرنشین خودروی سواری که پس از حادثه دچار اضطراب شده بودند، پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، توسط یک دستگاه آمبولانس دیگر به بیمارستان پیروز لاهیجان منتقل شدند.