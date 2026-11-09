به گزارش خبرنگار مهر، ایرج شاهی عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از مراکز گردشگری رضوانشهر با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت خدمات گردشگری در این شهرستان اظهار کرد: فراهم‌سازی امکانات مناسب برای رفاه مسافران و گردشگران، بهبود زیرساخت‌ها و رسیدگی به مسائل و مشکلات فعالان حوزه گردشگری از اولویت‌های توسعه این بخش در رضوانشهر است.

فرماندار رضوانشهر، با تأکید بر ظرفیت‌های متنوع گردشگری شهرستان افزود: ارزیابی وضعیت خدمات‌رسانی، امکانات رفاهی و شرایط فعالیت واحدهای پذیرایی و اقامتی، زمینه شناسایی مشکلات و برنامه‌ریزی برای ارتقای سطح خدمات را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از فعالان حوزه گردشگری گفت: گفت‌وگو با مدیران و بهره‌برداران این مجموعه‌ها و بررسی مسائل و موانع پیش‌روی آنان، در شناسایی ظرفیت‌های موجود و پیگیری مشکلات مؤثر خواهد بود.

بر اساس اطلاعات اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رضوانشهر دارای ۱۰ اقامتگاه بوم‌گردی، ۱۲ واحد پذیرایی، سه هتل و هتل‌آپارتمان، چهار مجتمع گردشگری و ۷۰ خانه مسافر است که در مجموع ظرفیت پذیرش روزانه حدود سه هزار نفر را دارند.