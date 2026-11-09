علی اصغر تاج آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع انفجار جزئی در یک منزل مسکونی واقع در بلوار قائم این شهر بر اثر نشتی شیلنگ گاز خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی اعلام نیاز به بررسی ایمنی و پیشگیری از خطرات احتمالی، تیم عملیاتی آتش‌نشانی با خودروی امدادی به محل اعزام شد.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد یک شهروند خانم هنگام آشپزی و در زمان روشن کردن اجاق گاز، به دلیل نشتی شیلنگ گاز با انفجار جزئی مواجه شده است.

تاج آبادی با بیان اینکه این حادثه هیچ مصدومی نداشت، یادآور شد: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، وضعیت محیط را به‌طور دقیق بررسی کردند و پس از اطمینان از نبود نشتی و خطر احتمالی، اقدامات لازم برای ایمن‌سازی محل را انجام دادند.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز، از شهروندان خواست شیلنگ های گاز را به صورت دوره‌ای از نظر فرسودگی، ترک‌خوردگی و پوسیدگی بررسی کنند و تنها از شیلنگ های استاندارد و مخصوص گاز استفاده کنند.