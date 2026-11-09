به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، بعدازظهر دوشنبه با اشاره به پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی به خبرنگاران گفت: با توجه به تأثیرات این شرایط بر اقتصاد کشور، استان کرمان مجموعه‌ای از راهکارها را برای مدیریت بازار و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم در دستور کار قرار داده است.



وی افزود: در همین راستا، تأمین و ورود کالا به استان از طریق منابع و تأمین‌کنندگان مختلف بخش خصوصی دنبال می‌شود و همچنین تولید محصولات غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در داخل استان کرمان، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، در دستور کار قرار گرفته است.



استاندار کرمان با اشاره به حمایت از واحدهای تولیدی تصریح کرد: برای تداوم و افزایش تولید در شرایط جنگی، منابع مالی مورد نیاز برخی واحدها در قالب سرمایه در گردش و سرمایه ثابت تأمین شده است تا این واحدها بتوانند ظرفیت تولید خود را حفظ کنند و پاسخگوی نیاز بازار باشند.



طالبی، ادامه داد: استفاده از منابع سازمان همیاری شهرداری‌های استان و همچنین ظرفیت اعتبارات مسئولیت اجتماعی صنایع و معادن بزرگ برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، از دیگر برنامه‌های استان است.



وی توسعه بازارچه‌های محلی را از دیگر اقدامات در دست اجرا برشمرد و گفت: شهرداری کرمان و سایر شهرداری‌های استان مکلف شده‌اند برای ایجاد و توسعه این بازارچه‌ها اقدام کنند تا در آینده نزدیک، تعداد قابل توجهی از آن‌ها به شبکه توزیع کالاها و خدمات مورد نیاز مردم اضافه شود.



استاندار کرمان تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف بهبود مدیریت عرضه در بازار استان، تسهیل دسترسی عموم مردم، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، به کالاها و خدمات ضروری و همچنین کاهش تورم، به‌خصوص در حوزه مواد غذایی، با جدیت دنبال می‌شود.