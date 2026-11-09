به گزارش خبرگزاری مهر، محسن تویسرکانی، در نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان که با حضور رییس و سایر اعضای شورا و معاون مالی و اقتصادی شهردار، برگزار شد، ضمن تشکر از اعضای شورای اسلامی شهر برای حضور در بازدید صبح پنجشنبه مدیران شهرداری از مراحل نهایی ساخت تقاطع غیرهمسطح «شهدای اقتدار»، گفت: به‌زودی شاهد بهره‌برداری از این پل خواهیم بود و از اعضای شورا دعوت می‌کنم در بازدید از سایر پروژه‌های عمرانی شهری که براساس جدول زمان‌بندی انجام خواهد شد، ما را همراهی کنند.

وی، افزود: ظرف چهار روز آینده شاهد ورود ۱۰ دستگاه اتوبوس جدید به شهر کرمان خواهیم بود که برای اولین بار در تاریخ بلدیۀ کرمان، از اوراق مشارکت برای خرید اتوبوس استفاده شده و اقدامی منحصربه‌فرد است.

وی با اشاره به اینکه مراحل قانونیبه گزارش انتخاب پیمانکار جهت ساخت پل «بیرم‌آباد» در حال انجام است، خاطرنشان کرد: پس از انتخاب پیمانکار و مصوبۀ نهایی شورای شهر که باز هم از همراهی آنها در تصویب کلیات طرح تشکر می‌کنم، ساخت این پل نیز آغاز خواهد شد و امیدوارم با اجرای این پروژه بتوانیم معضل ترافیکی میدان بیرم‌آباد را برطرف کنیم.

وی، بیان کرد: عملیات ایجاد رینگ دوچرخه اشتراکی در شهر کرمان نیز مراحل پایانی را طی می‌کند، زیرساخت و تجهیزات آن فراهم شده و ظرف یکی، دو هفته آینده نهایی می‌شود.

شهردار کرمان درخصوص طرح «خانۀ امید» هم ضمن تشکر از همراهی مدیرکل بنیاد مسکن، اظهار داشت: در روزهای اخیر ۶۵۰ نفر از کارگران پاکبان شهرداری در قالب این طرح برای خانه‌دار شدن معرفی شدند و پیگیر هستیم تا سقف ۱۰۰۰ نفر بتوانند از این طرح بهره‌مند شوند.

تویسرکانی، ضمن تشکر از شهرداران مناطق پنجگانه شهر کرمان و نیروهای فعال در حوزۀ عمرانی شهرداری، خاطرنشان کرد: در حال حاضر، در منطقه یک شهری ۱۳ پروژه عمرانی، در منطقه دو شهری ۲۹ پروژه، در منطقۀ سه شهری ۱۴ پروژه، در منطقه چهار شهری ۱۵ پروژه، در منطقه پنج شهری ۱۲ پروژۀ عمرانی و با تلاش همکارانم در معاونت امور زیربنایی و حمل‌ونقل و ترافیک در شهرداری مرکز نیز ۳۵ پروژۀ عمرانی در حال اجراست و به این ترتیب شهرداری کرمان در حال حاضر جمعاً درگیر اجرای ۱۱۸ پروژه عمرانی است که به همه همکارانم به‌خصوص کارگران عزیز خداقوت می‌گویم.