به گزارش خبرگزاری مهر،عیسی قاسمی طوسی با اشاره به غیرحضوری شدن فعالیت مدارس استان در روز دوشنبه ۱۸ آبان، گفت: ستاد مدیریت بحران تصمیمی برای غیرحضوری شدن مدارس استان در روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ندارد و فعالیت مدارس و ادارات استان برای فردا عادی است.

قاسمی طوسی اظهار کرد: با توجه به عادی شدن شرایط جوی استان و خروج سامانه پربارش از استان از فردا، فعالیت مدارس استان در همه مقاطع فردا -سه‌شنبه- حضوری و دایر است.

وی افزود: هرگونه تصمیم‌گیری در مورد تعطیلی یا غیرحضوری شدن مدارس و ادارات استان برای سایر روزها از طریق مراجع و رسانه‌های رسمی اعلام خواهد شد و تاکید می‌شود که شهروندان از توجه به خبرهای غیررسمی در این زمینه و بازنشر آن‌ها بپرهیزند.