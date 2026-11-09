سید مهدی حسینی رئیس حوزه هنری استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با مرور خاطرات و سال‌های آشنایی خود هنرمند انقلابی مرحوم کوروش زارعی، از جایگاه هنری، منش اخلاقی و تعهد اعتقادی وی سخن گفت و تأکید کرد: پایبندی زارعی به ارزش‌های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه، بخش جدایی‌ناپذیر شخصیت حرفه‌ای و زندگی او بود.

وی با اشاره به نخستین آشنایی خود با مرحوم زارعی در سال‌های تولید مجموعه تلویزیونی یوسف پیامبر (ع) اظهار کرد: در آن مقطع، مرحوم حاج فرج‌الله سلحشور کارگردانی این مجموعه را بر عهده داشت و برای من که اهل قم بودم، شناخت هنرمندان قمی حاضر در این اثر اهمیت و جذابیت ویژه‌ای داشت.

حسینی در ادامه از مرحوم زارعی، جناب نوبخت و سیدجواد طاهری به عنوان هنرمندان قمی حاضر در این مجموعه یاد کرد و افزود: پس از پخش سریال یوسف پیامبر، ویژگی‌های اخلاقی و صفای درونی زارعی در ایفای نقش او به‌خوبی برای مخاطبان آشکار شد و همین خصوصیت، تأثیرگذاری هنری و جذابیت نقش‌آفرینی او را دوچندان می‌کرد.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان قم با یادآوری خاطرات سفرهای مشترک با این هنرمند به عراق، به ارادت مردم به شخصیت لاوی اشاره کرد و گفت: کافی بود تنها یک بار در سفر عراق همراه او باشید تا جلوه‌های محبت و علاقه مردم به این شخصیت و نقش‌آفرینی زارعی را از نزدیک مشاهده کنید.

وی آشنایی بیشتر با فعالیت‌های مدیریتی زارعی در مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری انقلاب اسلامی را زمینه‌ای برای شناخت عمیق‌تر ابعاد شخصیتی و اعتقادی او دانست و تصریح کرد: در دوران مسئولیت وی، بیش از گذشته با منش و باورهای این هنرمند آشنا شدم.

مواضع انقلابی او از جایگاه هنری‌اش فراتر بود

حسینی با تأکید بر صراحت مواضع و استواری اعتقادی مرحوم زارعی بیان کرد: مواضع روشن، صحیح و انقلابی او در کنار ایستادگی در مقاطع حساس، نشان می‌داد که باورهای دینی و اعتقاد راسخ به انقلاب اسلامی و ولایت فقیه، برای وی صرفاً در حد اظهار نظر و شعار باقی نمانده بود.

وی خاطرنشان کرد: زارعی در بزنگاه‌هایی که برخی افراد حاضر نبودند اعتبار حرفه‌ای و جایگاه هنری خود را در معرض هزینه قرار دهند، با صراحت و استقامت در میدان حضور پیدا می‌کرد و در دفاع از باورهای خود از آبرو و موقعیت هنری‌اش مایه می‌گذاشت.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان قم در بخش دیگری از یادداشت خود، به نقش‌آفرینی مرحوم زارعی در برگزاری جشنواره تئاتر فجر اشاره کرد و گفت: زمانی که برخی از هنرمندان به تعبیر او با رویکردی منفعت‌طلبانه از حضور در جشنواره تئاتر فجر خودداری کرده و آن را تحریم کرده بودند، زارعی با روحیه‌ای مسئولانه و غیرتمندانه وارد میدان شد و مسئولیت برگزاری این رویداد هنری را پذیرفت.

حسینی افزود: او برای حفظ و احیای نام و یاد فجر انقلاب اسلامی چنان با جدیت پای کار ایستاد که حتی سلامت جسمانی خود را نیز در این مسیر به خطر انداخت و در همان ایام نخستین عارضه مغزی خود را تجربه کرد.

وی این اتفاق را نشانه‌ای از میزان تعهد و مسئولیت‌پذیری زارعی دانست و یادآور شد که این هنرمند در عمل نشان داد دفاع از ارزش‌هایی که به آنها باور داشت، برایش بر ملاحظات شخصی و حرفه‌ای اولویت دارد.

زارعی می‌خواست هنرمندان در صف انقلاب بمانند

حسینی در ادامه با اشاره به حضور مرحوم زارعی در دیدار مردم قم با رهبر شهید انقلاب اسلامی در نوزدهم دی‌ماه، از این مقطع به عنوان یکی دیگر از جلوه‌های پایبندی اعتقادی و انقلابی وی یاد کرد.

وی اظهار کرد: در یکی از تلخ‌ترین مقاطع فتنه، هنگامی که برای حضور در دیدار مردم قم با رهبر شهید انقلاب اسلامی همراه شدیم، زارعی تلاش داشت در صفوف نخست جمعیت حضور پیدا کند و با این اقدام، همراهی و حمایت خود را به نمایش بگذارد.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان قم ادامه داد: در شرایطی که برخی از دوستان تمایلی نداشتند با حضور در چنین برنامه‌هایی در معرض انتساب ارتباط با حاکمیت یا جریان انقلابی قرار بگیرند، زارعی بر حضور خود اصرار داشت و می‌خواست با این رفتار، مایه دلگرمی رهبر و مراد خود باشد.

حسینی تأکید کرد: دغدغه او این بود که رهبرش بداند هنرمندان نیز همچنان پای کار انقلاب اسلامی ایستاده‌اند و در بزنگاه‌های حساس، از همراهی با آرمان‌ها و ارزش‌های مورد اعتقاد خود فاصله نمی‌گیرند.