به گزارش خبرنگار مهر، اصغر حسینی‌نژاد شامگاه دوشنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه اظهار کرد: دید هیأت این است که فعالیت رسانه برای ترویج و توسعه ورزش به کار می‌رود؛ یکی از ارکان اصلی ورزش خبرنگاران هستند.

وی‌ افزود: رشته آمادگی جسمانی قدمت طولانی دارد، تا سال ۹۰ پرمخاطب ترین ورزش کشور بود از سال ۱۴۰۱ به عنوان فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی به کار خود ادامه می‌دهد.

حسینی‌نژاد تصریح کرد: رسالت آمادگی جسمانی افزایش سطح سلامت و کاهش فقر حرکتی جامعه است؛ در اسفند ۱۴۰۳ انتخابات هیأت برگزار شد که قبل از آن ۳ دوره هیأت با سرپرست اداره شد.

رئیس هیأت آمادگی جسمانی و تندرستی گفت: هیات را در اردیبهشت ۱۴۰۴ تحویل گرفتیم که هیچگونه زیرساخت‌، نرم افزار و سخت‌افزاری در اختیار نداشتیم؛ در ابتدای کار به اصلاح ساختار هیأت پرداختیم و از افراد با سطح علمی بالا استفاده کردیم.

آمادگی جسمانی در راس ۶۳ فدراسیون کشور است

وی ادامه داد: سپس به سمت فعال کردن کمیته‌های هیات در شهرستان‌های استان حرکت کردیم چرا که شهرستان‌ها بازوهای اصلی هیأت های ورزشی هستند.

حسینی‌نژاد با بیان این که آمادگی جسمانی در راس ۶۳ فدراسیون کشور است، خاطرنشان کرد: هر هیاتی باید یک کمیته آمادگی جسمانی داشته باشد؛ باید رشد حرکتی را در راس امور قرار دهیم.

رئیس هیأت آمادگی جسمانی و تندرستی اصفهان گفت: تفاهم‌نامه‌هایی با اداره ورزش و جوانان، دانشگاه آزاد و ارگان‌های نظامی منعقد شده است؛ ۲۷ کمیته فعال داریم و در ۲۴ شهرستان فعالیت داریم، بر اساس شاخص‌های مدیریتی نقاط ضعف و قدرت شهرستان‌ها را بررسی کردیم؛ همچنین یک دوره کلاس مدیریت و دانش‌افزایی برای اعضای هیات برگزار شده است.

وی افزود: میزبانی بزرگ‌ترین المپیاد ورزشی در ۷ رشته را در ۶ روز بر عهده داشتیم و ۱۴۰۰ ورزشکار اعم از ۷۰۰ پسر و ۷۰۰ دختر از سراسر کشور حضور داشتند؛ از دستاوردهای آن می‌توان به پتانسیل میزبانی اصفهان و شناسانده شدن رشته آمادگی جسمانی اشاره کرد؛ نشان دادیم که اصفهان قطب ورزش است.

رشد ۴۸ درصدی مخاطبان آمادگی جسمانی

حسینی‌نژاد تصریح کرد: تیم‌های آقایان و بانوان هیات اصفهان در مسابقات کشوری مقام اول را کسب کردند؛ این در سالی است که هیأت اصفهان نسبت به سایر هیأت‌های کشور، یک سال دیرتر کار خود را آغاز کرده بود اما این فاصله زمانی را جبران کردیم.

رئیس هیأت آمادگی جسمانی و تندرستی اصفهان گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود یک‌هزار و ۴۵۵ ورزشکار سازمان‌یافته در مجموعه آمادگی جسمانی استان داشتیم که این آمار در سال ۱۴۰۵ به حدود چهار هزار و ۵۶۰ نفر رسیده است.

وی افزود: این آمار که بر اساس بیمه‌شدگان ورزشی به دست آمده است؛ رشد ۴۸ درصدی تعداد ورزشکاران را نشان می‌دهد که بعد از فوتبال در رده دوم هستیم.

حسینی‌نژاد با بیان این که هیات آمادگی جسمانی یک سالن و دفتر در خور شان در اختیار ندارد، خاطرنشان کرد: یکی از معضلات بزرگ ما سخت‌افزار است؛ دفتر فعلی هیئت در ورزشگاه انقلاب اصفهان، فضای بسیار محدودی دارد و حتی در زمان برگزاری جلسات با حضور حدود ۱۰ نفر، با مشکل کمبود فضا مواجه می‌شویم.

پیکرسنجی نیاز اساسی کارمندان اصفهانی

رئیس هیأت آمادگی جسمانی و تندرستی اصفهان گفت: دو رویداد جامپیگ فیتنس و فیزیکال فیتنس را داشتیم که رویداد جامپینگ با حضور ۱۲۰ نفر از دختران از رده سنی ۸ تا ۱۸ سال برگزار شد؛ مسابقات کشوری این شاخه ۱۹ آذر به میزبانی اصفهان برگزار خواهد شد.

وی افزود: از مدیرعامل باشگاه فولاد مبارکه سپاهان قول حمایت گرفتیم تا برای برگزاری نخستین دوره مسابقات لیگ برتر فیزیکال فیتنس با حضور ۱۲ تیم، شاهد تیم‌داری سپاهان باشیم؛ ۸۰ درصد از باشگاه در رشته‌های ما فعالیت می‌کنند، نباید دست هیات در جیب ورزشکار باشد.

حسینی‌نژاد تصریح کرد: ۲۴۰۰ باشگاه بدنسازی در سطح استان داریم، ۱۰۰۰ باشگاه در شهر اصفهان و ۱۴۰۰ باشگاه در شهرستان‌ها فعالیت می‌کنند، برای مجوز سالانه این باشگاه‌ها هزینه ناچیزی دریافت می‌کنیم.

رئیس هیأت آمادگی جسمانی و تندرستی اصفهان گفت: یکی از اقدامات اساسی که با همکاری نهادهای دولتی در اصفهان می‌توان انجام داد پیکرسنجی کارمندان است؛ بالای ۷۰ درصد افراد در اصفهان فقر حرکتی دارند که این میزان از نرم کشوری کمتر است.