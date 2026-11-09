به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیانی که در پذیرش دوره‌های‌ مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه سال ۱۴۰۵ ثبت‌نام و شرکت کرده‌اند، می‌توانند نتایج پذیرش را در سایت سازمان سنجش مشاهده کنند.

اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی براساس ضوابط مربوط به گزینش متمرکز و شرایط خاص، از بین متقاضیانی که حدنصاب لازم را احراز کرده‌اند، با توجه به اولویت کدرشته‌محل‌های انتخابی و ظرفیت‌های تخصیص داده شده به هر سهمیه، گزینش و در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است.

پذیرفته‌شدگان لازم است برای اطلاع از تاریخ دقیق ثبت‌نام و انتخاب واحد از روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۵ به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانی http://uast.ac.ir مراجعه کنند.