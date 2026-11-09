به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی شامگاه دوشنبه در ادامه برنامه‌های سفر خود به استان سمنان، با همراهی مقامات ارشد قضایی استان و مدیران ستادی سازمان زندان‌ها در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان به میزبانی دفتر وی، با تأکید بر اهمیت اصلاح و تربیت و بازاجتماعی کردن زندانیان گفت: برنامه‌های متعددی در حوزه فعالیت‌های فرهنگی، قرآنی، اشتغال و حرفه‌آموزی با هدف توانمندسازی زندانیان و فراهم‌سازی زمینه بازگشت سالم آنان به جامعه در حال اجرا است.

رئیس سازمان زندان‌ها در این دیدار گزارشی از برنامه‌ها، اقدامات و مأموریت‌های این سازمان ارائه کرد و اظهار داشت: اصلاح و تربیت و بازاجتماعی کردن زندانیان، مهم‌ترین مأموریت سازمان زندان‌ها به شمار می‌رود و در این راستا برنامه‌های متنوعی در بخش‌های فرهنگی، قرآنی، اشتغال و حرفه‌آموزی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به وجود پنج هزار و ۶۳۳ زندانی موفق در زمینه حفظ قرآن کریم، توسعه فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی را از محورهای مهم فرایند اصلاح و تربیت دانست و افزود: توجه به این حوزه می‌تواند در ارتقای روحیه معنوی و اصلاح رفتار زندانیان نقش مؤثری داشته باشد.

آسیابی همچنین توانمندسازی زندانیان از طریق آموزش مهارت‌های شغلی و ایجاد فرصت‌های اشتغال را ضروری دانست و تصریح کرد: فراهم کردن زمینه کسب مهارت و اشتغال، نقش مهمی در بازگشت سالم زندانیان به جامعه و پیشگیری از تکرار جرم دارد.

رئیس سازمان زندان‌ها در ادامه با اشاره به ضرورت حمایت از خانواده‌های زندانیان در کشور بیان کرد: ارائه خدمات معیشتی، تحصیلی و اشتغال به خانواده‌های زندانیان با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، از جمله برنامه‌های مهم این سازمان است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت احداث و انتقال زندان گرمسار به خارج از محدوده شهری، از اقدامات انجام‌شده در استان سمنان در زمینه توسعه ظرفیت‌ها و ایجاد فرصت‌های اشتغال برای زندانیان قدردانی کرد.