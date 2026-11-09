مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در شهرستان صحنه خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با هدف تأمین خون مورد نیاز بیماران و فراهم کردن فرصت مشارکت شهروندان در این اقدام انسان‌دوستانه برگزار می‌شود.

وی افزود: تیم سیار انتقال خون روز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در بیمارستان دکتر معاون شهرستان صحنه مستقر خواهد شد و آماده پذیرش داوطلبان اهدای خون است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با دعوت از مردم نیک‌اندیش صحنه برای مشارکت در این برنامه گفت: همراهی شهروندان در اهدای خون می‌تواند نقش مؤثری در تأمین خون سالم و کمک به بیماران نیازمند داشته باشد.

میرزاده زمان فعالیت تیم سیار را از ساعت ۸ تا ۱۲ روز سه‌شنبه اعلام کرد و از علاقه‌مندان خواست در ساعات تعیین‌شده به محل استقرار تیم مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: اهدای خون اقدامی ارزشمند و زندگی‌بخش است و مشارکت مردم در این حرکت انسان‌دوستانه، امید به زندگی را برای بیماران نیازمند تقویت می‌کند.