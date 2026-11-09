به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر دوشنبه در نشست رسیدگی به مطالبات مردمی در خصوص مشکلات آنتن‌دهی تلفن همراه و اینترنت در شهرستان گناوه باحضور مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر و کارشناسان مربوطه در فرمانداری این شهرستان، اظهار کرد: این نشست با محوریت پیگیری مطالبات شهروندان نسبت به بهبود وضعیت ارتباطات مخابراتی از جمله ارتقا و کیفیت پوشش تلفن همراه و اینترنت در سطح شهرستان برگزار شده است.

فرماندار گناوه گفت: رفع مشکلات اینترنت و آنتن‌ دهی اپراتورهای همراه اول و ایرانسل از مطالبات و دغدغه‌های جدی مردم است و این مشکلات در بخش عمده‌ای از مناطق شهرستان، روستاها، ازجمله محلات و بازار تجاری شهر وجود دارد.

«دستگاه‌های تقویت کننده آنتن دهی تلفن همراه غیرمجاز » جمع آوری شود

اسفندیاری با اشاره به نارضایتی عمومی ناشی از استفاده برخی افراد از دستگاه‌های ریپیتر (تقویت‌کننده آنتن دهی تلفن همراه غیرمجاز ) افزود: انتظار داریم متولیان امر در اداره کل مخابرات استان و مخابرات شهرستان در اسرع وقت نسبت به شناسایی و جمع آوری و برخورد قانونی با متخلفان، اقدام کنند و فرمانداری نیز در این زمینه حمایت و همکاری لازم را خواهد داشت.

فرماندار گناوه توسعه و استفاده از ظرفیت فیبر نوری را یکی از راهکارهای مهم ارتقای کیفیت اینترنت دانست و گفت: باتوجه به اینکه تاکنون حدود ۵۰ درصد شبکه فیبر نوری در شهر اجرا شده ، انتظار داریم شهروندان و دستگاه‌های اجرایی از این ظرفیت بهره‌مند شوند.

وی بر ضرورت فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی از ظرفیت فیبرنوری به مردم تأکید کرد و افزود: مخابرات باید با تولید محتوای مناسب، زمینه آشنایی و ترغیب شهروندان و ادارات را برای استفاده از فیبر نوری فراهم کند تا از مزایای سرعت و کیفیت بالای این بستر ارتباطی بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد: در نقاطی از شهرستان که برای بهبود پوشش ارتباطی نیاز به احداث دکل تلفن همراه و ایرانسل وجود دارد، فرمانداری برای پیگیری و حمایت از اجرای این طرح‌ها در کنار مجموعه مخابرات خواهد بود.

فرماندار گناوه همچنین خواستار بررسی و رفع مشکل اینترنت دانشگاه علمی‌کاربردی گناوه شد.

وی از حضور مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر و هیات همراه که برای بررسی مسائل و مشکلات ارتباطی مخابرات شهرستان حضور یافتند، همچنین از همکاری رئیس و کارکنان اداره مخابرات شهرستان گناوه با مجموعه فرمانداری و سایر دستگاه‌ها قدردانی کرد.

این نشست در پی دعوت فرماندار گناوه از مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر و کارشناسان مربوطه به منظور بررسی مسائل و مشکلات مربوط به پوشش آنتن‌دهی تلفن همراه و کیفیت اینترنت در نقاط مختلف شهرستان با محوریت پیگیری و رسیدگی به مطالبات مردمی در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

