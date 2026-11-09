به گزارش خبرنگار مهر، اصغر ناصری عصر دوشنبه در نشست با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر، با اشاره به نقش این نهاد در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان اظهار کرد: عملکرد بنیاد مسکن در بخش‌های مختلف مسکن و عمران، به‌ویژه در شرایط دشوار جنگ تحمیلی اخیر، بیانگر ظرفیت اجرایی، تعهد سازمانی و مسئولیت‌پذیری این مجموعه است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر با تقدیر از عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، اقدامات این مجموعه در توسعه مسکن، عمران روستایی و جبران خسارات ناشی از جنگ تحمیلی اخیر را اثرگذار و درخشان توصیف کرد.



وی اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، شتاب‌بخشی به مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی و عملیاتی‌کردن طرح‌های عمرانی در روستاها و مناطق مختلف استان را از اقدامات ارزشمند بنیاد مسکن دانست و افزود: این فعالیت‌ها علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی مردم، نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های روستایی و افزایش اعتماد عمومی دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر با اشاره به عملکرد بنیاد مسکن در جریان جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی تصریح کرد: اقدامات این مجموعه در ارزیابی و جبران خسارات وارده به واحدهای مسکونی و تجاری قابل تحسین بود.

ناصری پرداخت ۴۲۰ میلیارد تومان برای جبران خسارات ناشی از جنگ را اقدامی مؤثر در بازگرداندن آرامش و اطمینان به خانواده‌های آسیب‌دیده دانست و تلاش‌های مجموعه بنیاد مسکن استان را در خدمت‌رسانی به مردم و پیشبرد اهداف توسعه‌ای بوشهر شایسته تقدیر عنوان کرد.