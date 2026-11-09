به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر دوشنبه در نشست کمیته جوانان شهرستان تنگستان با اشاره به ضرورت توجه به مسائل و نیازهای جوانان اظهار کرد: امروز جوانان با موضوعات مختلفی از جمله اشتغال، ازدواج، تأمین مسکن و تشکیل خانواده روبه‌رو هستند و وظیفه همه ماست که با پیگیری مستمر و برنامه‌ریزی مناسب، به حل مشکلات آنان کمک کنیم.

وی افزود: موضوع جوانان صرفاً به یک حوزه محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد مختلفی از زندگی، خانواده، آینده و مسائل اجتماعی آنان را در بر می‌گیرد و دستگاه‌های اجرایی باید در حوزه اشتغال، مسکن و تسهیل ازدواج جوانان مسئولانه عمل کنند .

فرماندار تنگستان با اشاره به ضرورت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های مرتبط با جوانان تصریح کرد: برخی ناهنجاری‌ها در جامعه شکل می‌گیرد که جوانان نیز در معرض تأثیرات آن قرار می‌گیرند؛ از این‌رو باید با اقدامات پیشگیرانه، برنامه‌ریزی هدفمند و فراهم کردن زمینه‌های مناسب برای رشد و نشاط اجتماعی، از بروز چنین آسیب‌هایی جلوگیری کنیم.

سلیمانی همچنین خواستار برنامه‌ریزی دستگاه‌های مسئول در زمینه اوقات فراغت، تسهیل ازدواج، تأمین مسکن، حمایت از فرزندآوری و سایر موضوعات مرتبط با جوانان شد و گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با وظایف خود پای کار باشند و برای رفع دغدغه‌های جوانان، به‌ویژه در حوزه اشتغال و تشکیل خانواده، از هیچ کوششی دریغ نکنند .

وی خاطرنشان کرد: باید با برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی بین دستگاه‌ها پیش برویم، ظرفیت‌ها و استعدادهای جوانان شناسایی شوند و جوانان موفق شهرستان مورد توجه و حمایت قرار گیرند.

فرماندار تنگستان در ادامه بر ضرورت شناسایی و معرفی جوانان توانمند و موفق شهرستان تأکید کرد و گفت: تقدیر از جوانان برتر، علاوه بر ارج نهادن به تلاش‌ها و دستاوردهای آنان، می‌تواند زمینه‌ساز انگیزه‌بخشی و الگوسازی برای سایر جوانان باشد.

در پایان این نشست، از جوانان برتر کشوری شهرستان تنگستان در سال ۱۴۰۴ با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.