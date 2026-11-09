به گزارش خبرگزاری مهر، امید امیدی شاه‌آباد با اشاره به اهمیت اخذ مجوز مرز هوایی فرودگاه خرم‌آباد اظهار داشت: این رویداد گامی مهم در مسیر توسعه همه‌جانبه لرستان است و آثار آن به حوزه حمل‌ونقل هوایی محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند در بخش‌های مختلف اقتصادی استان نقش‌آفرین باشد.

وی افزود: این موفقیت حاصل پیگیری‌های مستمر استاندار لرستان و مجموعه مسئولان و دستگاه‌های اجرایی استان در سطح ملی و وزارت کشور است و اکنون باید از این ظرفیت به‌عنوان زیرساختی راهبردی برای توسعه اقتصادی استان استفاده کرد.

تسهیل دسترسی به بازارهای ملی و بین‌المللی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان با بیان اینکه اخذ مجوز مرز هوایی نمونه‌ای از متفاوت عمل کردن در مسیر تحقق برنامه راهبردی توسعه استان است، تصریح کرد: اهمیت این مجوز در تسهیل دسترسی لرستان به بازارهای ملی و بین‌المللی و کاهش زمان و هزینه مبادلات اقتصادی است؛ به‌گونه‌ای که فرودگاه خرم‌آباد می‌تواند به حلقه‌ای مهم در زنجیره لجستیک و تجارت استان تبدیل شود.

امیدی شاه‌آباد ادامه داد: این ظرفیت به‌ویژه در حوزه صادرات محصولات کشاورزی و فسادپذیر، دارو، صنایع‌دستی و کالاهای دارای ارزش افزوده بالا اهمیت دارد و می‌تواند دسترسی سریع‌تر تولیدکنندگان و تجار لرستانی و برخی استان‌های همجوار به بازارهای هدف خارجی را فراهم کند.

زیرساختی برای رونق گردشگری و جذب سرمایه‌گذار

وی با اشاره به دیگر آثار برقراری پروازهای بین‌المللی بیان کرد: توسعه پروازهای خارجی زمینه افزایش ورود گردشگران، تسهیل سفرهای زیارتی و تجاری، تقویت ارتباطات اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را فراهم می‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان با تأکید بر نقش زیرساخت‌های حمل‌ونقل در افزایش جذابیت مناطق برای سرمایه‌گذاران افزود: دسترسی به شبکه حمل‌ونقل هوایی یکی از مؤلفه‌های مهم در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران است و این مجوز می‌تواند در کنار ظرفیت‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و گردشگری استان، به بهبود محیط کسب‌وکار و جذب سرمایه کمک کند.

توسعه زیرساخت‌های گمرکی و حمل بار؛ ضرورت گام بعدی

امیدی شاه‌آباد خاطرنشان کرد: اخذ مجوز مرز هوایی پایان کار نیست، بلکه آغاز مرحله‌ای مهم در اجرای برنامه‌هاست؛ ازاین‌رو باید همزمان زیرساخت‌های گمرکی، کارگو هوایی، سردخانه، انبار و خدمات لجستیکی و حمل بار هوایی توسعه یابد و با شناسایی بازارهای هدف، زمینه فعالیت اقتصادی و تجاری فرودگاه فراهم شود.

وی با بیان اینکه رویکرد مدیریت استان تبدیل فرودگاه خرم‌آباد به ظرفیتی فراتر از یک فرودگاه مسافری است، گفت: هدف این است که فرودگاه خرم‌آباد به دروازه تجاری، صادراتی، گردشگری و سرمایه‌گذاری لرستان و غرب کشور تبدیل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان تأکید کرد: در صورت فعال‌سازی صحیح این ظرفیت، می‌توان به افزایش صادرات، کاهش هزینه مبادلات، رونق گردشگری، ایجاد فرصت‌های شغلی، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش ارزش افزوده تولیدات استان امیدوار بود.

امیدی شاه‌آباد در پایان مرز هوایی خرم‌آباد را نه یک پروژه صرفاً فرودگاهی، بلکه زیرساختی پیشران برای توسعه اقتصادی و افزایش نقش لرستان در مبادلات ملی و بین‌المللی دانست و افزود: فعال‌سازی کامل ظرفیت‌های این زیرساخت با جدیت دنبال خواهد شد.