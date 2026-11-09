به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، در جمع کارکنان، مربیان، اساتید و فراگیران مرکز آموزش شهید چمران کرج، کتاب‌های خاطرات دفاع مقدس را از منابع ارزشمند انتقال فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت به نسل‌های آینده دانست و بر ضرورت ترویج مطالعه این آثار در مجموعه انتظامی تأکید کرد.

وی با اشاره به محتوای کتاب‌های خاطرات دوران دفاع مقدس اظهار کرد: این آثار سرشار از معارف دینی، معنویت، روحیه شهادت‌طلبی و توجه به احکام شرعی هستند و مطالعه آن‌ها می‌تواند در تقویت باورهای دینی و روحیه جهادی نسل جوان نقش مؤثری داشته باشد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در ادامه به اهتمام رهبر شهید انقلاب به مطالعه آثار دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: رهبر شهید انقلاب پس از انتشار ۶۳ جلد از کتاب‌های خاطرات جنگ تحمیلی، این آثار را مطالعه کرده بودند و در دیداری با مسئولان حوزه هنری نیز سه جلد تازه منتشرشده را برای مطالعه بیشتر دریافت کردند.

حجت‌الاسلام شیرازی با اشاره به توجه ویژه رهبر شهید انقلاب به کتاب «فرهنگ جبهه» افزود: ایشان پس از انتشار نخستین جلد این مجموعه، تمام کتاب را مطالعه کرده و حتی از اعضای خانواده خود خواسته بودند آن را بخوانند. همچنین بخش‌هایی از این کتاب را با فرزندانشان هم‌خوانی کرده و تأکید داشتند که ای کاش این کتاب در تمام خانه‌ها وجود داشت.

وی با یادآوری تأکید رهبر شهید انقلاب بر مطالعه کتاب‌های «همپای صاعقه» و «ضربت متقابل» تصریح کرد: ایشان پس از مطالعه این آثار در جمع فرماندهان نظامی تأکید کردند که این کتاب‌ها باید در اختیار تمام پاسداران و خانواده‌های آنان قرار بگیرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا همچنین به دیدار رهبر شهید انقلاب با راویان و نویسندگان آثار دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: ایشان پس از مطالعه کتاب «پایی که جا ماند»، خواستار دیدار با نویسنده آن شدند و در این دیدار بر ترجمه کتاب به زبان عربی تأکید کردند تا مردم عراق نیز بتوانند از محتوای آن بهره‌مند شوند.

ایجاد کتابخانه دفاع مقدس در مراکز آموزشی فراجا

حجت‌الاسلام شیرازی با بیان اینکه شهدای مدافع حرم از شهدای دوران دفاع مقدس الگو گرفته‌اند، خاطرنشان کرد: اگر تاریخ جبهه، زندگی شهدا و جنگ‌های دوران جمهوری اسلامی مطالعه شود، نسل آینده بیمه خواهد شد و روحیه جهادی و شهادت‌طلبی در جامعه تقویت می‌شود.

وی با تأکید بر مسئولیت سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در ترویج این فرهنگ بیان کرد: باید در تمام مراکز آموزشی، حتی در اتاق‌ها و خوابگاه‌ها، کتابخانه‌های دفاع مقدس ایجاد شود تا کارکنان و فراگیران به این آثار دسترسی داشته باشند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا پیشنهاد کرد کتاب‌هایی که مورد تقریظ رهبر شهید انقلاب قرار گرفته‌اند، در مراکز آموزشی بیشتر در دسترس قرار بگیرند و در هر دوره آموزشی دست‌کم دو کتاب دفاع مقدس برای مطالعه به فراگیران معرفی شود.

وی افزود: برگزاری مسابقات کتاب‌خوانی نیز باید در دستور کار قرار گیرد و همان‌طور که حفظ قرآن، کلاس‌های معارف و آموزش‌های نظامی در برنامه آموزشی مراکز فراجا قرار دارد، مطالعه کتاب‌های دفاع مقدس نیز باید به بخشی از این برنامه تبدیل شود.

توجه به آثار شهید چمران و حاج قاسم سلیمانی

حجت‌الاسلام شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تداوم فرهنگ کتاب‌خوانی در خانواده رهبر شهید انقلاب گفت: ایشان تأکید داشتند که خود و اعضای خانواده هر شب کتاب مطالعه می‌کنند و این موضوع را به فرزندانشان نیز سفارش می‌کردند.

وی ادامه داد: در دیداری، شش کتاب از خاطرات دفاع مقدس را به رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، تقدیم کردم که پس از مطالعه، ایشان این کتاب‌ها را به دیگر اعضای خانواده نیز سفارش کردند و خواستار ارسال آثار بعدی شدند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در پایان با تأکید بر ضرورت توجه مراکز آموزشی به آثار مرتبط با شهدایی که نام این مراکز به نام آنان مزین شده است، گفت: در مرکز آموزش شهید چمران باید کتاب‌های مرتبط با این شهید مورد توجه قرار گیرد. همچنین مطالعه آثار شهید حاج قاسم سلیمانی که همواره مورد تأکید رهبر شهید انقلاب بوده است، باید در دستور کار قرار داشته باشد.