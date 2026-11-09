به گزارش خبرنگار مهر، فواد نگراوی عصر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی مسدود شدن مسیر ریلی اندیمشک به دورود و لغو حرکت قطار، سفر تیم دختران بسکتبالیست به مقصد تهران به‌ناچار از طریق ناوگان جاده‌ای صورت گرفت که متأسفانه در ساعت ۱:۱۸ بامداد ۱۷ آبان، یک دستگاه اتوبوس اسکانیا در کیلومتر ۷۳ محور اهواز به اندیمشک (حوالی خروجی شهر الوان - عبدالخان) دچار حادثه و واژگونی شد.

وی افزود: نبود سیستم روشنایی کافی در محل و شرایط جوی نامساعد از دیگر عوامل مؤثر در وقوع این حادثه بوده و پیشنهادهای فنی لازم از قبیل ضرورت فعال‌سازی سامانه‌های هوشمند نظارت ناوگان عمومی (سپهتن)، ارتقای نظارت‌های جاده‌ای و بهسازی حفاظ‌های ایمنی محور از سوی کارشناسان مطرح شده است.

معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مرکز استان خوزستان گفت: بر اساس نظریه رسمی کمیسیون فنی تصادفات پلیس‌راه، علت تامه واژگونی اتوبوس حامل تیم بسکتبال دختران، بی‌احتیاطی راننده و تخطی از سرعت مطمئنه در جاده لغزنده بوده است.

نگراوی در رابطه با روند درمان سانحه‌دیدگان بیان کرد: پس از وقوع سانحه، بلافاصله ۹ نفر از مصدومان به بیمارستان گلستان اهواز منتقل شدند که هفت نفر از آن‌ها ترخیص شدند و تنها دو نفر نیازمند مراقبت بستری هستند؛ یکی از مصدومان به دلیل شکستگی لگن تحت نظر قرار دارد و مصدوم دیگر نیز پس از عمل جراحی توسط کادر پزشکی، تحت مراقبت‌های درمانی است.