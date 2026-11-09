به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار محمدرضا رضایی با اشاره به اجرای «طرح انصار» اظهار کرد: این طرح فرصتی مناسب برای مشمولان دارای بیش از ۸ سال غیبت فراهم کرده است تا بتوانند با شرایط تسهیل‌شده، نسبت به تعیین‌تکلیف وضعیت خدمت سربازی خود اقدام کنند.

وی افزود: حذف دوره آموزشی، امکان اشتغال و فعالیت شغلی هم‌زمان با انجام خدمت، خدمت در شهر محل سکونت و بخشودگی اضافه‌خدمت از جمله مزایای پیش‌بینی‌شده در این طرح است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه روح‌الله استان مرکزی تصریح کرد: طرح انصار با هدف تسهیل شرایط خدمت برای مشمولان واجد شرایط اجرا می‌شود تا افراد بتوانند ضمن حفظ فعالیت‌های شغلی و اقتصادی خود، نسبت به انجام خدمت سربازی اقدام کنند.

سرهنگ رضایی اظهار کرد: مشمولان واجد شرایط برای کسب اطلاعات بیشتر، استعلام شرایط و ثبت‌نام به سپاه شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند.