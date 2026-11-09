https://mehrnews.com/x3dyVV ۱۸ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۲۰ کد مطلب 7005917 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۸ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۲۰ دویست و پنجاه و چهارمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه کرمانشاه- دویست و پنجاه و چهارمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه با حضور گسترده مردم برگزار شد. دریافت 12 MB کد مطلب 7005917 کپی شد مطالب مرتبط دویستوپنجاهوچهارمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار میشود رجز خوانی در تجمعات شبانه مردم کرمانشاه دویست و شصت و یکمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه هفت شهید گمنام ۱۸ آبان وارد کرمانشاه میشوند تداوم اجتماعات مردمی «نحن منتقمون» در کرمانشاه دویستوپنجاهوسومین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار میشود طنینانداز شدن فریاد مرگ بر آمریکا در تجمعات شبانه مردم کرمانشاه برچسبها انقلاب اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران کرمانشاه
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