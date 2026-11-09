به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای برخورد قاطع با پدیده سرقت، مأموران انتظامی شهرستان با انجام اقدامات تخصصی و پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری یک سارق حرفه‌ای شدند.

وی افزود: متهم در جریان این عملیات در مخفیگاه خود دستگیر شد و در بازرسی از محل، مقادیری از اموال مسروقه از جمله میلگرد، سیم برق، موتور کولر و شیرآلات کشف شد.

فرمانده انتظامی بروجرد با اشاره به بررسی‌های تخصصی انجام‌شده، بیان کرد: متهم در تحقیقات پلیس به هشت فقره سرقت از منازل و مشاعات ساختمانی در سطح شهرستان اعتراف کرد.

مهدوی‌کیا خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهم برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

وی در پایان از شهروندان خواست با رعایت هشدارها و توصیه‌های پیشگیرانه پلیس، هرگونه مورد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.