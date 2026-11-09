به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر، به مناسبت هفته هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با حضور در منزل خانواده شهید نورالدین قلی‌پور، با والدین این شهید دیدار و گفت‌وگو کرد و یاد و خاطره شهدای نیروهای مسلح، به‌ویژه شهدای هوافضای سپاه را گرامی داشت.

وی در این دیدار، به نیابت از شهدای هوافضای سپاه، به‌ویژه سرداران شهید تهرانی‌مقدم، حاجی‌زاده و شهید طاهرپور، با خانواده شهید قلی‌پور ابراز همدردی و همدلی کرد.

خون شهدا؛ عامل تقویت جبهه مقاومت

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به جایگاه والای شهدا و صبر و استقامت خانواده‌های آنان اظهار داشت: شهادت شهید قلی‌پور به همراه همسر و سه فرزندش و دیگر شهدای عزیز به دست رژیم‌های جنایتکار آمریکا و صهیونیستی، واقعه‌ای تلخ و فراموش‌نشدنی در تاریخ خواهد بود؛ اما بی‌تردید خون پاک این شهدا موجب بیداری ملت‌ها، تقویت روحیه مقاومت و استحکام هرچه بیشتر جبهه حق در برابر دشمنان خواهد شد.

هاشمی‌فر با تجلیل از مجاهدت‌های کارکنان هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: نیروهای هوافضای سپاه با آگاهی از تهدیدها و خطرات پیش‌رو، با ایمان، شجاعت، غیرت و ازخودگذشتگی در مسیر دفاع از سرزمین و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران ایستادگی می‌کنند.

وی ادامه داد: رشادت‌های این نیروها از عوامل مهم اقتدار دفاعی کشور و ناکامی دشمنان در تحقق اهدافشان است.

شهید قلی‌پور؛ افسری متعهد و مردم‌دار

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی شهید قلی‌پور خاطرنشان کرد: وی از افسران متخصص، متعهد و تأثیرگذار بود که در کنار مسئولیت‌پذیری و مجاهدت در عرصه خدمت، همواره به مردم، خانواده و اطرافیان خود محبت داشت و برای رفع مشکلات دیگران تلاش می‌کرد.

هاشمی‌فر افزود: بی‌شک پرورش چنین شخصیت ارزشمندی، ریشه در تربیت صحیح اسلامی، لقمه حلال و اصالت خانوادگی دارد.

وی حضور خانواده‌های معظم شهدا در جامعه را مایه خیر و برکت دانست و تصریح کرد: خانواده‌های شهدا با تقدیم عزیزترین سرمایه‌های خود، افتخاری بزرگ برای ایران اسلامی رقم زده‌اند و همه ما در برابر ایثار و فداکاری آنان مسئول هستیم.

تکریم خانواده شهدا؛ وظیفه همیشگی مجموعه انتظامی

فرمانده انتظامی لرستان در پایان با قدردانی از صبر و استقامت والدین شهید قلی‌پور، بر ضرورت تکریم مستمر خانواده‌های معظم شهدا تأکید کرد و گفت: خدمت به خانواده شهدا را وظیفه‌ای همیشگی می‌دانیم و مجموعه انتظامی استان با تمام توان در کنار این خانواده‌های معزز خواهد بود.

وی از والدین شهدا خواست با دعای خیر خود، خادمان مردم در نیروهای مسلح را در مسیر خدمت، حفظ امنیت و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی همراهی کنند.

این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهید نورالدین قلی‌پور و همسر و سه فرزندش و ادای احترام به مقام شامخ شهدای میهن اسلامی به پایان رسید.

سردار محمدرضا هاشمی‌فر همچنین در پایان با حضور بر مزار شهدا، به‌ویژه شهدای هوافضای سپاه در استان و سردار شهید محمدباقر طاهرپور، با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق کرد.