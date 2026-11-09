به گزارش خبرگزاری مهر، سبحان حکیمی، جودوکار افتخارآفرین خراسان رضوی که در رقابت‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار موفق به کسب مدال نقره شده بود، پس از بازگشت به ایران وارد مشهد شد و مورد استقبال جمعی از مسئولان، مربیان و اعضای خانواده جودوی استان قرار گرفت.

در این مراسم که در فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد برگزار شد، حاضران ضمن تبریک موفقیت ارزشمند حکیمی در این رویداد بین‌المللی، از تلاش‌ها و عملکرد این ورزشکار جوان تقدیر کردند.

حکیمی در رقابت‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار با ارائه عملکردی قابل‌توجه موفق به کسب عنوان نایب‌قهرمانی و مدال نقره شد تا افتخار دیگری در کارنامه ورزش ایران و خراسان رضوی به ثبت برساند.

این جودوکار جوان پیش از ورود به مشهد، روز جمعه ۱۵ آبان‌ماه به همراه مسعود حاجی‌آخوندزاده به کشور بازگشته و مورد استقبال آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون جودو و جمعی از مسئولان این فدراسیون قرار گرفته بود.