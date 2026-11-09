به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر مقابل استقلال خوزستان به تساوی ۲ بر ۲ رسید. در جریان این مسابقه، یاسر آسانی وینگر آبی‌پوشان در دقیقه ۴+۹۰ پس از دریافت دو کارت زرد در فاصله‌ای کوتاه از زمین مسابقه اخراج شد.

بلافاصله پس از این اتفاق تیم حقوقی باشگاه استقلال با ارائه دفاعیات خود تلاش کرد مانع از اعمال محرومیت بیشتر برای این بازیکن شود. با این حال، تاکنون رأی انضباطی درباره تخلف آسانی صادر نشده است. از سوی دیگر با توجه به شکایت تیم داوری از این بازیکن و همچنین انتشار تصاویری از رفتار او در جریان مسابقه احتمال مواجه شدن وینگر استقلال با محرومیتی سنگین وجود دارد.

در همین رابطه احمدرضا براتی‌ کارشناس حقوقی فوتبال درباره ابعاد حقوقی این پرونده اظهار داشت: دفاعیات یاسر آسانی در صورتی که بر این مبنا باشد که منظور او از حرکت انجام‌شده اشاره به توپ بوده و قصد خاصی نداشته است، با پذیرش مواجه نخواهد شد چرا که در رسیدگی به اتفاقات داخل زمین، گزارش داور مسابقه ملاک عمل قرار می‌گیرد و تصاویری که از این اتفاق منتشر شده نیز چندان به سود این بازیکن نیست.

وی ادامه داد: به اعتقاد من، دفاع هوشمندانه در این پرونده باید بر این محور باشد که کمیته انضباطی را متقاعد کنند آسانی استحقاق برخورداری از تخفیف یا تعدیل در میزان تنبیهات انضباطی را دارد.