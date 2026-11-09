به گزارش خبرنگار مهر، براساس داده ها و پیش بینی نقشه های هواشناسی، بارش های سیل آسای پاییزی در شمال و شمال شرقی خراسان رضوی رخ خواهد داد و بر همین اساس هشدار زرد صادر شده است.

تا روز چهارشنبه همچنان افزایش سرعت باد در سطح استان، در نواحی باد خیز وزش باد شدید موقتی توأم با گرد و خاک، در برخی ساعات کاهش کیفیت هوا و ادامه بارش ها به تناوب تا روزهای پایانی هفته پیش بینی می شود.

انتظار این است روزهای سه شنبه و پنج شنبه بر حجم بارش ها در استان به ویژه نیمه شمالی افزوده شود به طوری که آبگرفتگی معابر و احتمال سیلابی شدن مسیل ها در شهر های قوچان، درگز و کلات دور از انتظار نیست.

روند کاهش دما از امروز آغاز شده و از ظهر سه شنبه تا صبح پنج شنبه کاهش محسوس دما رخ خواهد داد به طوری که حداقل دمای شبانه در اکثر مناطق استان کمتر از ۵ درجه سانتیگراد و در مناطق سردسیر زیر صفر درجه پیش بینی می شود.

وی افزود: طی این مدت بارش بصورت باران و برف خواهد بود و تشکیل مه، کاهش دید افقی، لغزندگی و یخ زدگی سطح جاده ها از دیگر پیامدهای این سامانه است.