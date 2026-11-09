به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین طاها توکلی شامگاه دوشنبه در اجتماع شبانه مردم سنندج با تأکید بر نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی و بصیرت‌افزایی جامعه اظهار کرد: فعالان رسانه‌ای و صاحبان تریبون باید در بیان مسائل و انعکاس رویدادها، بر علم، آگاهی و واقعیت‌های متقن تکیه کنند و از انتشار مطالبی که نسبت به صحت آن اطمینان ندارند، بپرهیزند.

وی با اشاره به آیه ۳۶ سوره اسراء افزود: خداوند در قرآن کریم انسان را از پیروی و بیان آنچه نسبت به آن علم و آگاهی ندارد، نهی کرده است؛ چراکه گوش، چشم و قلب انسان در برابر رفتار و گفتار او مسئول هستند.

توکلی با بیان اینکه این مسئولیت در حوزه رسانه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، تصریح کرد: خبرنگاران، فعالان خبر و صاحبان تریبون در قبال افکار عمومی مسئولیت دارند و باید اخبار را بر پایه اطمینان، آگاهی و واقعیت‌های روشن منتشر کنند.

تبیین عوامل پیروزی، اولویت رسانه‌های انقلابی است

نماینده ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان، نخستین شاخص رسانه تراز انقلاب اسلامی را تبیین عوامل فتح و پیروزی دانست و گفت: رسانه‌ها باید نقش ایمان و نصرت الهی، حضور و ایستادگی مردم، رهبری و تدابیر مقام معظم رهبری و همچنین فداکاری نیروهای مسلح را برای جامعه تشریح کنند.

وی با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف افزود: یکی از واقعیت‌هایی که باید برای نسل جوان و افکار عمومی تبیین شود، نقش‌آفرینی مردم و حضور آگاهانه آنان در حمایت از کشور و دفاع از مظلومان است.

حجت‌الاسلام توکلی همچنین تبیین نشانه‌های شکست و ناکامی دشمنان را از دیگر وظایف رسانه‌های انقلابی برشمرد و اظهار کرد: رسانه‌ها باید واقعیت‌های مربوط به ناکامی قدرت‌های سلطه‌گر در دستیابی به اهدافشان و پیامدهای این ناکامی‌ها را برای مخاطبان روشن کنند.

تقویت مبانی دینی و انقلابی در دستور کار رسانه‌ها باشد

وی تقویت و تشریح مبانی دینی و انقلابی را سومین شاخص رسانه تراز انقلاب عنوان کرد و گفت: باور به قدرت الهی، استقلال و پایبندی به اصول انقلاب اسلامی باید در تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان با تأکید بر اینکه رسانه انقلابی باید تریبون مظلومان جهان باشد، افزود: رسانه‌ها باید صدای مردم مظلوم غزه، یمن و دیگر ملت‌های تحت ستم را منعکس کنند و در برابر تجاوز و سلطه‌طلبی قدرت‌های استکباری، واقعیت‌ها را بدون انفعال بیان کنند.

توکلی با اشاره به نقش رسانه در افزایش امید و انسجام اجتماعی اظهار کرد: خروجی فعالیت رسانه‌ای باید به تقویت امید، تاب‌آوری و وحدت اجتماعی منجر شود و ظرفیت‌های همدلی و همراهی مردم را به نمایش بگذارد.

وی با اشاره به همزیستی و همراهی اقوام، مذاهب، احزاب و گروه‌های مختلف در استان کردستان افزود: حضور و مشارکت مردم در اجتماعات و رویدادهای مختلف، جلوه‌ای از این همبستگی اجتماعی است که رسانه‌ها باید آن را به‌درستی منعکس کنند.

توجه به معیشت مردم و اصلاح الگوی مصرف

نماینده ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان، پرداختن به مسائل معیشتی و نیازهای روزمره مردم را از دیگر وظایف رسانه‌ها دانست و گفت: رسانه‌ها باید در کنار انعکاس مسائل کلان، موضوع تأمین اقلام ضروری و دغدغه‌های معیشتی مردم را نیز دنبال کنند.

وی همچنین بر ضرورت آموزش سبک زندگی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و پرهیز از اسراف و تبذیر تأکید کرد و افزود: در شرایط محدودیت منابع و انرژی، ترویج فرهنگ قناعت و مصرف صحیح می‌تواند به مدیریت بهتر امکانات کمک کند.

توکلی در پایان با اشاره به ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س)، بر ضرورت وفاداری به آرمان‌های اهل‌بیت(ع)، ثبات قدم و پایداری در مسیر انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: عمل به آموزه‌های دینی، مسئولیت‌پذیری و خدمت صادقانه می‌تواند در مسیر پاسداشت ارزش‌ها و آرمان‌های شهدا اثرگذار باشد.