میثم قدمی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز بارش برف در محورهای دیباج ـ گلوگاه و گردنه گونِه‌سر در محور شهمیرزاد ـ فولاد محله خبر داد و بیان کرد: با وجود تداوم فعالیت سامانه بارشی برای چهارمین شب متوالی، تردد در تمامی محورهای مواصلاتی استان برقرار است و نیروهای راهداری در آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای استان سمنان اظهار کرد: همزمان با فعالیت سامانه بارشی، نخستین بارش برف پاییزی در محور دیباج ـ گلوگاه و گردنه گونِه‌سر در محور شهمیرزاد ـ فولاد محله آغاز شده و نیروهای راهداری با حضور در این محورها، شرایط جوی و وضعیت تردد را به صورت مستمر رصد می‌کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان افزود: تمامی نیروهای عملیاتی راهداری با استقرار در محورهای مواصلاتی و راهدارخانه‌ها، آمادگی لازم برای اجرای عملیات راهداری زمستانی و ارائه خدمات به کاربران جاده‌ای را دارند.

قدمی با بیان اینکه تردد در تمامی محورهای مواصلاتی استان جریان دارد، تصریح کرد: با برنامه‌ریزی های انجام‌شده و حضور میدانی راهداران، وضعیت راه‌ها به صورت مستمر پایش می‌شود تا از بروز اختلال و وقفه در تردد خودروها جلوگیری شود.

وی از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی و بارش برف در محورهای کوهستانی، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی مناسب، تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ به همراه داشته باشند و از تردد غیرضروری در مسیرهای برف‌گیر خودداری کنند.

قدمی در پایان تأکید کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط تردد، با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.