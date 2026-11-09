به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر موهبتی در سفر به استان زنجان با بیان اینکه در شرایط کنونی، پروژه‌های عمرانی باید از مسیر «مولدسازی» دنبال شود، افزود: سال آینده دو هزار تخت بیمارستانی با مشارکت بخش خصوصی تجهیز خواهد شد تا با خرید خدمت از بخش غیردولتی و خیریه، ضمن رعایت استانداردهای سخت‌گیرانه، کیفیت خدمات درمانی و قیمت تمام‌شده آن، بهینه‌سازی شود.

وی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی و تحریم‌ها بر ضرورت تغییر رویکردها و اصالت دادن به نیروی انسانی به عنوان ارکان اصلی توسعه و پایداری نظام سلامت تأکید کرد.

معاون توسعه وزارت بهداشت با بیان اینکه امروز دغدغه ما دستگاه ام‌آرآی نیست، بلکه آن کسی است که کنار دستگاه نشسته است، تصریح کرد: معیشت کارکنان، پزشکان، پرستاران و کادر سلامت امروز از شئونات کرامت فراتر رفته و عزت خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.

موهبتی افزود: اگر نیروی انسانی راضی باشد، با انگیزه دوچندان کار می‌کند، اما برخورد سلبی، معرفی سریع به تخلفات اداری، تغییر محل خدمت و سلب مرخصی به عنوان ابزار مدیریت، اوج ناآشنایی با روان‌شناسی نیروی انسانی است از این رو اولویت اول، دوم و سوم ما باید حفظ کرامت و دیده شدن کارکنان باشد.

وی با تمجید از فداکاری کادر سلامت استان زنجان و کشور که به‌رغم تأخیر در پرداخت‌ها صادقانه خدمت می‌کنند، گفت: هرچند بخشی از مشکلات از جنگ و تحریم ناشی شده، اما راهکار اصلی تغییر رفتار مدیریتی و اجرایی است.

موهبتی همچنین با اشاره به اخلاق پزشکی تصریح کرد: دریافت زیرمیزی در بیمارستان‌های دولتی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و مایه خجالت است و با وجود مشکلات درآمدی در برخی رشته‌ها، دریافت زیرمیزی از مردم مناطق محروم باید با تغییر رفتار جدی ریشه‌کن شود.

وی با تاکید بر لزوم پایش رفتار کارکنان و تشویق رفتارهای مثبت، خاطرنشان کرد: این تشویق‌ها و در مراتب بعد، تنبیه‌هایی که در پی آن صورت می‌گیرد، در نظارت و هدایت سیستم بسیار تاثیرگذار است.

موهبتی بر اهمیت مقوله «اجتماعی‌سازی سلامت» (SDH) تأکید کرد و گفت: اگر بتوانیم جلوی یک خودکشی، اعتیاد یا طلاق را بگیریم، کار بزرگی انجام داده‌ایم، این برنامه‌ها پُرخرج نیستند اما نیازمند توجه جدی و تغییر رفتار در حوزه بهداشت و پیشگیری هستند.

معاون توسعه وزارت بهداشت با ابراز نگرانی از میانگین بالای اقلام دارویی در نسخه‌ها (میانگین چهار قلم دارو) و آزمایش‌های غیرضروری متعدد، نسبت به عوارض مقاومت دارویی و آسیب‌های تشعشعات هشدار داد و گفت: کاهش سونوگرافی‌های اجباری زنان باردار به دوبار، هزینه‌ها را شش پله پایین آورد؛ که این الگوی اصلاحی باید با محوریت بیمه‌ها ادامه یابد.