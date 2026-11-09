به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حشمتی دوشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بارندگی شدید و تندباد موسمی از روز گذشته تاکنون خسارت گسترده‌ای به تأسیسات و شبکه‌های برق در برخی شهرستان‌های استان وارد کرده است.

وی افزود: بر اثر طوفان و سقوط پایه‌های برق، برق تعدادی از روستاهای شهرستان‌های دیلم، گناوه، دشتستان، تنگستان و دشتی قطع شد که در مجموع بیش از ۳۰۰ اصله پایه شبکه برق آسیب دید.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر ادامه داد: با تلاش شبانه‌روزی نیروهای اتفاقات و عملیات و پیمانکاران و انجام مانورهای عملیاتی، برق مشترکان آسیب‌دیده در همان ساعات اولیه وصل شد و عملیات احداث و نوسازی تأسیسات تخریب‌شده همچنان ادامه دارد.

حشمتی با اشاره به دیگر خسارت‌های ناشی از شرایط جوی تصریح کرد: بر اثر وزش باد شدید و برخورد صاعقه، ۲۰ دستگاه ترانسفورماتور نیز دچار آسیب و نقص فنی شده‌اند.

وی با تأکید بر حضور نیروهای صنعت برق در شرایط بحرانی خاطرنشان کرد: این شرکت در تمامی بحران‌های رخ‌داده در کنار مردم بوده و متناسب با شرایط اضطراری، وظایف خود را برای تأمین برق پایدار و رفع مشکلات مشترکان دنبال کرده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر همچنین از همراهی و صبوری شهروندان در زمان بروز اختلالات برق قدردانی کرد و گفت: شهروندان در صورت مواجهه با قطعی برق، موارد را از طریق سامانه ۱۲۱ یا اپلیکیشن «برق من» گزارش کنند تا اقدامات لازم برای رسیدگی و رفع مشکل در سریع‌ترین زمان انجام شود.