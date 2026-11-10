حمیدرضا گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح وضعیت بارندگی‌ها در شهرستان الیگودرز اظهار داشت: میزان بارش در شهر الیگودرز بیش از ۱۰۰ میلی‌متر و در بخش‌های ذلقی و زز و ماهرو بیش از ۲۵۰ میلی‌متر بوده است.

وی با اشاره به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های این شهرستان افزود: در پی بارندگی‌های شدید، راه دسترسی و ارتباط حدود ۶۰ روستا در بخش‌های ذلقی و زز و ماهرو به‌طور کامل قطع شده است.

قطع ارتباط زیرساختی

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زیرساخت‌های خدماتی این روستاها نیز دچار اختلال شده‌اند، عنوان کرد: آب، برق، گاز و ارتباطات مخابراتی این مناطق قطع است و در حال حاضر اطلاع دقیقی از وضعیت مردم حاضر در این روستاها نداریم؛ ازاین‌رو ضرورت دارد هرچه سریع‌تر بالگرد به منطقه اعزام شود.

گودرزی با تأکید بر اینکه شرایط حاکم بر بخش‌های ذلقی و زز و ماهرو بحرانی و در وضعیت قرمز است، تصریح کرد: لازم است نیروهای امدادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در این مناطق حضور پیدا کنند و با استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز، اقدامات لازم برای امدادرسانی و بازگشایی مسیرها را انجام دهند.

تخریب پل‌ها و منازل؛ ضرورت ارزیابی فوری خسارت‌ها

وی با اشاره به تخریب برخی پل‌ها و آسیب‌دیدگی واحدهای مسکونی در مناطق گرفتار سیلاب گفت: تعدادی از خانه‌ها تخریب شده‌اند و برخی دیگر نیز در معرض تخریب قرار دارند؛ بنابراین گروه‌های ارزیاب باید هرچه سریع‌تر در منطقه حضور یابند و وضعیت مردم و میزان خسارت‌ها را بررسی کنند.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در صورت نیاز باید برای اسکان موقت آسیب‌دیدگان اقدام شود و خسارت‌های واردشده نیز به‌سرعت ارزیابی شود تا امکان پرداخت هرچه سریع‌تر کمک‌های جبرانی به مردم فراهم شود.

گودرزی در پایان با قدردانی از اقدامات وزیر کشور، سازمان مدیریت بحران کشور و استاندار لرستان، خواستار اعزام گروه‌های امدادی و خدمات‌رسان با تعداد و تجهیزات بیشتر به مناطق آسیب‌دیده شد و تأکید کرد: باید با بسیج امکانات و حضور سریع نیروها، شرایط زندگی مردم در این مناطق هرچه زودتر به وضعیت عادی بازگردد.