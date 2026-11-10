به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ملی لبنان، حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی دوشنبه شب مناطق مختلف جنوب لبنان را هدف قرار داد و همزمان جنگنده‌های این رژیم در آسمان جنوب لبنان به پرواز درآمدند.

بر اساس این گزارش، در پی حملات توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی، منطقه «وادی زبقین» هدف قرار گرفت و منطقه «وادی الحجیر» نیز گلوله‌باران شد؛ نظامیان اسرائیلی همچنین با آتش سنگین توپخانه، شهرک «خیام» را هدف گرفتند.

خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که توپخانه رژیم صهیونیستی اطراف شهرک های «حداثا» و «حاریص» در منطقه بنت جبیل را نیز هدف قرار داده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزهای خود، شهرک «طلوسه» در منطقه مرجعیون و شهرک «مرکبا» را بمباران کردند.

همزمان با گلوله‌باران اطراف شهرک «میفدون» توسط توپخانه ارتش اسرائیل، جنگنده‌های این رژیم شهرک «کفرتبنیت» در منطقه نبطیه را هدف حمله هوایی قرار دادند.

رسانه‌های لبنانی همچنین از تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی به سمت شهرک «صربین» در جنوب لبنان خبر دادند.