به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره یمن، موشک‌های شلیک‌شده توسط نیروهای مسلح یمن، پایتخت عربستان سعودی را هدف قرار دادند و صدای انفجار در ریاض شنیده شد.

درهمین حال، جنگنده‌های سعودی شمال و جنوب صنعاء را بمباران کردند.

سخنگوی ائتلاف متجاوز سعودی نیز با اشاره به فعال‌شدن آژیرهای هشدار در ریاض اعلام کرد که سامانه‌های پدافندی با موشک‌های بالستیک و کروز یمنی درگیر شده‌اند.

همزمان، جنگنده‌های متجاوز سعودی در ادامه حملات خود به یمن، شمال صنعاء را بمباران کردند که در جریان آن یک ایستگاه سوخت هدف قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، ساختمان شرکت نفت در شهرستان «الستین» در جنوب صنعاء نیز مورد حمله واقع شد.

این حملات در حالی صورت می‌گیرد که تجاوزات هوایی ائتلاف سعودی به یمن همچنان ادامه دارد و زیرساخت‌های حیاتی این کشور از جمله تأسیسات سوختی و نفتی در معرض تخریب قرار گرفته‌اند.



