به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخبار، اسعد الشیبانی وزیر خارجه رژیم جولانی در جریان کنفرانس خبری مشترک با همتای اردنی خود تاکید کرد که قرار نیست دمشق نیروی نظامی به یمن اعزام کند و هیچ طرح قریب الوقوعی در این خصوص وجود ندارد.

وی اضافه کرد: توافق نظامی با عربستان بر بازسازی نهاد نظامی سوریه تاکید دارد نه استقرار نیروهای سوریه در یمن. هر گونه طرحی برای استقرار نیروهای نظامی سوریه در خارج از مرزها علنا اعلام می شود.

الشیبانی همچنین مدعی شد که دمشق از دولت خودخوانده یمن تحت حمایت عربستان پشتیبانی می کند و امید دارد که ثبات در این کشور حاکم شود. وی در عین حال عملیات های نیروهای مسلح یمن علیه عربستان را محکوم کرد.

چندی قبل خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع یمنی گزارش داد که سوریه ۳ هزار تروریست را برای مشارکت در تجاوز علیه یمن در چارچوب ائتلاف سعودی اعزام خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، توافق مذکور در جریان سفر ابومحمد جولانی رئیس جمهور خودخوانده سوریه به عربستان و دیدار با محمد بن سلمان صورت گرفته است. منابع مذکور گفتند که این توافق بر استقرار بیش از ۱۰ هزار تروریست طی چند مرحله تاکید دارد.