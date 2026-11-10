به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمداسحاق پاروکار شامگاه دوشنبه در اجتماع شبانه مردم چناران با اشاره به دشواریها و شرایط پیش‌روی جامعه اظهار کرد: امروز با سختی‌هایی مواجه هستیم اما همانگونه که در آیات قرآن کریم وعده داده شده پس از هر سختی، آسانی و گشایش فرا خواهد رسید و این وعده الهی مایه امید و استقامت مؤمنان است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی چناران با ترسیم پیوند بین اجتماعات امروز مردم و حماسه‌آفرینی رزمندگان دوران دفاع مقدس اذعان کرد: در یادمانهای راهیان نور بر خاک سرزمینهای عملیاتی تأکید و از زائران خواسته می‌شود با احترام قدم بردارند چرا که آن سرزمین‌ با خون شهدا آمیخته شده لذا امروز میدان جمهوری اسلامی ایران یادآور طلائیه، شلمچه و کربلای چهار و پنج است، سرزمینی که چشمهای بسیاری از شهدا زیر خاک، ناظر بر ایستادگی و حضور ما است.

وی با اشاره به جایگاه شهدای این شهرستان تصریح کرد: میدان امروز چناران با نام و یاد شهید شهپری‌ها، شهید نیازی‌ها، شهید ابراهیم‌زاده‌ها و شهدای هشت سال دفاع مقدس گره خورده و ما در میدانی حضور داریم که شهدا برای سربلندی این سرزمین جان خود را فدا کرده‌اند و امروز چشم‌انتظار وفاداری و مسئولیت‌پذیری ما هستند از این‌ روی دفاع از پرچم، کشور و آرمانهای جمهوری اسلامی وظیفه‌ای همگانی است.

پاروکار با یادآوری فرهنگ ایثار و شهادت در دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: رزمندگان در آن دوران بر لباسهای خود می‌نوشتند که برای خونخواهی امام حسین (ع) به میدان می‌روند و پرچم سرخ عاشورا را با خود حمل می‌کردند بنابراین اجتماع امروز نیز امتداد همان مسیر است اما با روح و انگیزه‌ای تازه چرا که امروز ما خود را خونخواه رهبر شهیدمان می‌دانیم.

وی با اشاره به صبر و چشم‌ انتظاری خانواده‌های شهدا بیان کرد: مادری ۲۳ سال در انتظار فرزند شهید خود بود و امروز چشم چنین مادرانی به حضور و ایستادگی ما در میدان دوخته شده و مطالبه اصلی مردم، انتقام و خونخواهی است و انتظار می‌رود سیاستمداران کشور ضمن حفظ ظرفیت و اقتدار دیپلماتیک، ادبیات قدرت و عزت ملی را نیز در عرصه‌های سیاسی به نمایش بگذارند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی چناران در بخش دیگری از سخنان خود، احیا روضه‌های خانگی را از ضرورتهای فرهنگی و مذهبی امروز دانست و گفت: یکی از جلوه‌های مهم فرهنگ فاطمی، احیا و تکثیر روضه‌های خانگی است و باید این مجالس را ساده برگزار کنیم تا خانه‌های ما به بیت‌النور تبدیل شود و روضه‌های امسال نیز باید با یاد و نام حضرت فاطمه زهرا (س) بانوی دو عالم و در مسیر زنده نگهداشتن فرهنگ ایثار و خونخواهی رهبر شهیدمان برگزار شود.

وی با تأکید بر ضرورت زنده نگهداشتن مطالبه خونخواهی شهدا و رهبر شهید اظهار کرد: احساس می‌شود این مطالبه در فضای عمومی کمرنگ شده و برای احیا دوباره آن، نیازمند گفتمان‌سازی است.

پاروکار با دعوت از مردم برای تقویت اجتماعات مردمی تأکید کرد: باید جمعیت حاضر در این میدان سه برابر شود و این اجتماع با حضور گسترده‌تر مردم، جلوه‌ای پررنگ‌تر پیدا کند بنابراین حفظ و تقویت این حرکت یک مسئولیت جمعی است و همه ما وظیفه داریم در معرفی، تبلیغ و جذب اقشار مختلف جامعه نقش‌آفرینی کنیم و همه شما حاضران و میدانداران نیز می‌توانید در گسترش این جریان مردمی نقشی مؤثر و تعیین‌ کننده‌ای داشته باشید.

وی در پایان از تشکیل هیئت بانوان با عنوان هیئت الزهرا خبر داد و افزود: روز پنجشنبه، این هیئت به همت بانوان در حسینیه مسجد صاحب‌الزمان (عج) چناران تشکیل خواهد شد تا بانوان با حضور و فعالیت مؤثر خود در عرصه اجتماعی نقش‌آفرین، جریان‌سازی و تقویت حرکتهای مردمی باشند.