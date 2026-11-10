جعفر شهامت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدارهای هواشناسی و احتمال وقوع بارندگی‌های شدید و سیلاب در برخی مناطق استان اظهار کرد: در پی این هشدارها، تمامی نیروهای عملیاتی و اکیپ‌های راهداری در سطح استان به حالت آماده‌باش درآمده‌اند و تمهیدات لازم برای مقابله با شرایط جوی پیش‌رو و مدیریت حوادث احتمالی اتخاذ شده است.

وی افزود: پاکسازی دهانه پل‌ها، آبروها و مسیرهای عبور جریان آب، بازدید از نقاط مستعد آب‌گرفتگی و سیلاب، آماده‌سازی ماشین‌آلات و تجهیزات راهداری و استقرار نیروهای عملیاتی در محورهای حساس و حادثه‌خیز از جمله اقدامات پیشگیرانه در دستور کار ادارات راهداری شهرستان‌ها قرار دارد.

شهامت با تأکید بر ضرورت حفظ ایمنی کاربران جاده‌ای تصریح کرد: راهداران استان به‌صورت شبانه‌روزی آماده خدمت‌رسانی و انجام عملیات راهداری در شرایط اضطراری هستند و در صورت بروز هرگونه انسداد یا اختلال در تردد، اقدامات لازم برای بازگشایی مسیرها و برقراری ایمنی تردد انجام خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی در پایان از رانندگان و مسافران خواست ضمن توجه جدی به هشدارهای هواشناسی، از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد سیلاب خودداری کرده و پیش از آغاز سفر با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها تماس گرفته و از آخرین وضعیت راه‌های استان اطلاع کسب کنند.