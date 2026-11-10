حسین احمدی، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بشاگرد در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به گستردگی جغرافیایی و پراکندگی روستاها در این شهرستان اظهار کرد: در حال حاضر چهار پایگاه اورژانس پیش‌بیمارستانی در نقاط مختلف بشاگرد فعال هستند که با پنج دستگاه آمبولانس، خدمات فوریت‌های پزشکی را به مردم مناطق شهری و روستایی ارائه می‌کنند.



وی افزود: یکی از پایگاه‌های اورژانس در بخش گوهران مستقر است که علاوه بر محدوده این بخش، مناطق بخش گافر و پارامون را نیز تحت پوشش خدمات اورژانسی قرار می‌دهد.



رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بشاگرد ادامه داد: دو پایگاه دیگر در بخش مرکزی شهرستان، یکی در شهر سردشت و دیگری در دهستان جکدان فعالیت دارند و چهارمین پایگاه نیز در شهرک مطهر قرار دارد.



احمدی با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی اورژانس شهرستان بیان کرد: در مجموع ۱۸ نیروی عملیاتی در مجموعه اورژانس بشاگرد مشغول خدمت هستند و نیروهای رسمی، برون‌سپاری، حجمی و کارآفرین در این مجموعه برای ارائه خدمات فوریت‌های اورژانسی و درمانی فعالیت می‌کنند.



وی با تأکید بر اهمیت دسترسی مردم به خدمات امدادی تصریح کرد: با توجه به پراکندگی روستاها، فاصله مناطق مسکونی و شرایط جغرافیایی شهرستان، استقرار پایگاه‌های اورژانس در نقاط مختلف نقش مهمی در ارائه خدمات به بیماران و مصدومان دارد.



رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بشاگرد خاطرنشان کرد: تقویت زیر ساخت‌های اورژانس، تأمین امکانات مورد نیاز و ارتقای ظرفیت خدمات فوریت‌های پزشکی از موضوعات مهم در بهبود خدمات سلامت به مردم مناطق شهری و روستایی این شهرستان است.