به گزارش خبرنگار مهر، یگان‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز سه‌شنبه، عملیات انفجار کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده مربوط به جنگ رمضان را در برخی مناطق شمال و جنوب اصفهان در دستور کار دارند.

این عملیات از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۳:۳۰ امروز در محدوده‌هایی از شهر ابریشم، منطقه صفه، بهارستان و مناطق اطراف انجام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، عملیات مذکور با رعایت کامل تدابیر ایمنی و تحت کنترل نیروهای تخصصی انجام می‌شود و ممکن است صدای انفجار در برخی مناطق اطراف شنیده شود.

این انفجارها کاملاً کنترل‌شده بوده و خطری برای شهروندان و ساکنان مناطق اطراف ندارد.

از شهروندان درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش، از توجه به شایعات و انتشار اخبار تأییدنشده خودداری کرده و اطلاع‌رسانی‌های رسمی در این زمینه را دنبال کنند.