محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌های هواشناسی وضعیت جوی استان قم طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با کاهش دما و وزش باد همراه خواهد بود.



وی افزود: امروز سه‌شنبه آسمان استان قم صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات وزش باد رخ خواهد داد و در اواخر وقت نیز افزایش ابر در نقاط مختلف استان دور از انتظار نیست.



کارشناس هواشناسی قم ادامه داد: با شمالی شدن جریانات سطحی، دمای هوا در روز سه‌شنبه به شکل محسوسی کاهش می‌یابد و دمای شهر قم در این روز بین هفت تا ۱۶ درجه سانتیگراد خواهد بود.



ترابیان بیان کرد: وزش باد در روز سه‌شنبه از سمت شمال‌غربی خواهد بود و سرعت آن به ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت می‌رسد.



وی گفت: روند کاهش دما در روز چهارشنبه نیز ادامه خواهد داشت و بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، کمینه دمای شهر قم به پنج درجه و بیشینه آن به ۱۴ درجه سانتیگراد می‌رسد.



کارشناس هواشناسی قم افزود: آسمان استان قم در چهارشنبه ابتدا صاف خواهد بود و از اواخر وقت با افزایش ابر همراه می‌شود و در پاره‌ای از نقاط نیز احتمال بارش پراکنده وجود دارد.



ترابیان اظهار کرد: در روز چهارشنبه جهت وزش باد شرقی پیش‌بینی شده و سرعت باد در استان بین ۲۰ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و در مناطق مرتفع استان احتمال دارد بارش‌ها به شکل برف رخ دهد.



وی ادامه داد: صبح روز پنج‌شنبه آسمان استان ابری و مه‌آلود خواهد بود و به تدریج از میزان ابرها کاسته می‌شود.



هوای پایدار، زمینه‌ساز انباشت آلاینده‌ها می‌شود



کارشناس هواشناسی قم گفت: با استقرار هوای پایدار بر روی استان، از صبح جمعه شرایط برای انباشت آلاینده‌های جوی فراهم خواهد شد.



ترابیان افزود: بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی استان، در بازه زمانی ساعت ۹:۳۰ روز ۱۷ آبان تا ساعت ۱۵ روز ۱۸ آبان، بیشترین میزان بارش ثبت‌شده مربوط به ایستگاه کوشک نصرت در شهرستان قم بوده که میزان آن به ۶.۳ میلی‌متر رسیده است.



وی بیان کرد: اطلاعات بارش ثبت‌شده بر اساس آخرین داده‌های دریافتی از ایستگاه‌های خودکار استان و حوضه آبریز تهیه شده و با دریافت اطلاعات جدید، مقادیر ثبت‌شده به‌روزرسانی می‌شود.



وی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته دستجرد با ثبت دمای ۶.۴ درجه سانتیگراد خنک‌ترین صبحگاه استان را داشته و پلنگ‌دره نیز با دمای ۲۰ درجه سانتیگراد گرم‌ترین بعدازظهر را تجربه کرده است.